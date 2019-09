Helfer Björn Jarr schwärmt vom „Wir-Gefühl“

Lübtheen

Hauptmann Björn Jarr (41), Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin: „Ich denke, es war der dritte Tag nach Ausbruch des Brandes, dass ich den Gefechtsstand der Bundeswehr bei der Technischen Einsatzleitung des Landkreises besetzte. Meine Aufgabe bestand unter anderem darin, bei der Organisation der Brandbekämpfung, der Versorgung der Einsatzkräfte mitzuwirken und die Feuerwehr mit unseren Kräften zu unterstützen“, sagt der 41-Jährige.

„Ich habe da, wenn man so will, an der Scharnierstelle gearbeitet. Was mich ungemein beeindruckt hat, war das Wir-Gefühl bei allen Beteiligten, ihr unbedingter Wille, die Katastrophe in den Griff zu bekommen. Ich denke, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Natürlich waren die Tage des Brandes auch eine körperliche Herausforderung. Fragen Sie nicht, wie viele Stunden ich geschlafen habe. Dennoch bleibt ein Gefühl der Zufriedenheit zurück.“

Von Werner Geske