Michael Klamann wird „diese Tage nie mehr vergessen“

Lübtheen

Michael Klamann (39), Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Alt Jabel, erinnert sich an den Einsatz: „Die Tage von Ende Juni bis Anfang Juli werde ich bestimmt nicht vergessen. Mit meinen Kameraden war ich in meinem Wohnort Alt Jabel im Einsatz. Hier lag ja ein Hauptschwerpunkt des Brandes. In den ersten zwei Tagen nach Ausbruch des Feuers habe ich nicht geschlafen, in der Folge auch immer nur wenige Stunden. Da ging es mir so, wie all meinen Leuten“, erzählt der 39-Jährige.

„Oft sind wir gar nicht aus den Stiefeln gekommen. Wie ein Mensch das so durchhält!? Jedenfalls war die Situation recht brenzlig. Die Flammen rückten immer näher. Waren es zum Schluss nur noch 150 Meter, oder noch weniger? Ich weiß es nicht mehr. Doch es ist uns gelungen, den Brand zu stoppen. Alle Einwohner konnten innerhalb von maximal drei Stunden evakuiert werden. Kein Mensch und kein Tier wurden verletzt, kein Haus beschädigt. Das ist doch das, was letztlich zählt und mich glücklich macht!“

Von Werner Geske