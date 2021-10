Dagmar Radike aus Bad Doberaner leidet an Leukämie und ist neben der Chemo auch auf Blutkonserven angewiesen. Für sie und für viele andere hängt davon ihr Leben ab. Aufgeben ist für sie keine Option: „Ich möchte meine Enkel aufwachsen sehen – und nicht nur von oben.“

An guten Tagen wird gelacht: Dagmar Radike während eines Chemotherapie-Zyklus in der Uniklinik Greifswald. Die 65-Jährige leidet an der aggressivsten Form von Leukämie und ist deshalb derzeit täglich auf Blutspenden angewiesen. Quelle: privat