Rostock

Endlich wieder Konzerte trotz Covid-19: Doch wie schnell das Open-Air-Vergnügen zu Ende sein kann, zeigen Ausfälle von Stars wie Helge Schneider oder Nena. Schneider hatte kürzlich in Augsburg ein Strandkorbkonzert abgebrochen, weil Gastronomiemitarbeiter das Publikum bedienten. „Das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr“, empörte er sich und sagte alle weiteren Strandkorbkonzerte ab.

Popikone Nena hatte am vergangenen Wochenende auf einem Konzert nahe Berlin Fans dazu aufgerufen, zur Bühne zu kommen und das Hygienekonzept zu ignorieren. „Schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. Ich hab die Schnauze voll davon“, gab sie sich kämpferisch. Vor der Zugabe brach der Veranstalter das Konzert ab. Auch ihr Auftritt in Wetzlar wurde abgesagt.

Die Veranstalter in MV hingegen sehen den Auftritten von Helge Schneider und Nena gelassen entgegen. Auch die laufende Konzertsaison im Land sei nicht in Gefahr. Viele Fans fragen sich dennoch, ob sie in derartigen Fällen ihr Geld zurückbekommen.

„Bisher hatten wir nie Probleme mit den Künstlern“

Dass Konzerte abgebrochen werden mussten oder Künstler selbst die Konzerte beendet hätten, hat Waldbühnen-Chef Kay Theen auf Rügen noch nicht erlebt. „Es gibt immer Verträge, die es beim Konzert einzuhalten gilt, aber bisher hatten wir nie Probleme mit den Künstlern“, sagt er. Er gehe davon aus, dass auch beim Nena-Konzert alles reibungslos ablaufen werde. Die Sängerin soll in Berlin die Fans dazu aufgefordert haben, ihre festen Sitzplätze zu verlassen und zur Bühne zu kommen.

Diese Gefahr sieht Theen nicht. „Bei uns darf sowieso vor der Bühne getanzt werden, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist“, sagt er. Wichtig sei es, im Vorfeld mit den Künstlern zu reden und Bedingungen zu schaffen, unter denen sich alle wohlfühlen.

Das gilt auch für Helge Schneider, den Theen nach seinem Konzertabbruch am 4. September auf der Waldbühne begrüßen wird: „Ich kenne ihn, weil er vor zwei Jahren schon mal bei uns war und weiß, dass er genervt ist, wenn die Leute nicht zuhören“, verrät Theen. Eine solche Situation will er bereits im Vorfeld vermeiden: „Wir werden dafür sorgen, dass sich die Leute in den Pausen ihre Getränke holen und während seines Auftritts Ruhe herrscht“, sagt er.

Sollte es in der laufenden Konzertsaison dennoch zu einem Konzertabbruch durch einen der Künstler kommen: „Dann würden wir den Besuchern natürlich das Geld erstatten und es uns vom Künstler zurückholen“, sagt Theen. „Davon gehe ich aber nicht aus.“

„Getränkeverkauf bei Helge Schneider wird gestoppt“

Auch Frank Berger von der Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events hat bisher keinen Star-Ausraster auf der Bühne erlebt. Seit 2013 veranstaltet er Konzerte in den Clubs der Hansestadt und im Iga-Park, wo am Freitag Sänger Bosse zum Picknick-Konzert erwartet wird. „Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Konzert vom Künstler abgebrochen wurde oder von uns vorzeitig beendet werden musste“, sagt der 51-Jährige. Darüber ist er froh. „Wir hatten ja auch Olli Schulz zu Gast, der zwei Tage später sein Konzert in Erfurt abgesagt hat, weil er aus Tierschutzgründen nicht neben Zootieren spielen wollte“, sagt Berger.

Solche Entscheidungen könne er nachvollziehen, seien aber für den Veranstalter schwierig. Wer im Fall einer Absage oder eines Konzertabbruchs für den Schaden hafte, müsse jeweils im Einzelfall entschieden werden. Während eines Konzertes eingreifen würde er nur im Notfall, so Berger: „Zum Beispiel bei rassistischen oder frauenverachtenden Äußerungen oder eindeutigen Symbolen, die auf der Bühne präsentiert werden.“

Auch Helge Schneiders Auftritt am 3. September im Rostocker Iga-Park sieht Berger gelassen entgegen: „Ich gehe davon aus, dass es gut läuft. Das Problem in Augsburg war, dass die Leute weit von der Bühne entfernt saßen und während der Veranstaltung Getränke verkauft wurden“, sagt Berger. Er könne verstehen, dass das für einen Künstler frustrierend sei. „Wir planen ein bestuhltes Konzert, bei dem die Zuschauer näher an der Bühne sitzen, und werden den Getränke-Verkauf vor der Veranstaltung stoppen.“

Motivierte Künstler bei Selliner „Meermusik“

Auch in Sellin, wo am Wochenende die Veranstaltungsreihe „Meermusik“ beginnt, werden Stars wie Lotte, Lea, Gestört aber Geil oder Michael Schulte erwartet. „Wir haben klare Regeln vom Land, was aufgrund der Corona-Pandemie erlaubt ist und was nicht. Und daran halten wir uns, aber auch die Künstler auf der Bühne. Da gab es im Vorfeld keine Diskussionen“, sagt Steffi Besch, Eventmanagerin der Kurverwaltung. Befürchtungen, dass ein Künstler den Auftritt vorzeitig abbrechen könnte, hat sie nicht. „Das ist zum Glück noch nie passiert, eher im Gegenteil. Die meisten freuen sich riesig, dass sie bei uns auftreten können“, so Besch.

Von Stefanie Büssing/Mathias Otto