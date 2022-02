Stralsund

Die Entscheidung kam für viele überraschend: Die Höhere Berufsfachschule Gesundheit und Pflege, in Stralsund in guter Tradition nur Medifa genannt, ist in den Winterferien umgezogen nach Ribnitz-Damgarten. Das bedeutete vorerst das Aus für eine 71 Jahre lange Ausbildungsrichtung in der Hansestadt.

Viele der Krankenschwestern im Klinikum am Sund oder West werden sich noch gut an ihre Zeit an der Medizinischen Fachschule (Medifa) erinnern. Haben doch Tausende junge Frauen dort ihren Beruf erlernt. 1951 wurde die Schwesternschule gegründet. Sie war damals die modernste und die größte in der DDR, zumal Ende der 50er-Jahre noch das Wohnheim dazu kam.

Landkreis steht hinter der Entscheidung

Der Landkreis als Träger der Schule verteidigt seine Entscheidung. „Mit dem neuen Standort in Ribnitz-Damgarten wird die Pflegeausbildung von Stralsund bis Rövershagen abgedeckt. Wir freuen uns sehr, dass zu den treuen Kooperationspartnern aus Stralsund und Umgebung, neue Kooperationspartner aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung dazu gekommen sind – unter anderem auch die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH, die uns schon jetzt für externe Schülereinsätze zur Verfügung steht. Wir danken allen Partnern für das uns entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Anika Lamprecht, am Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen Leiterin der Abteilung Gesundheit und Pflege.

Schwesternschule: Das weiße Haus am Meer Eng verbunden mit dem Namen Medifa ist der Standort in der Lilienthalstraße. Bereits mit dem Auszug der Bildungseinrichtung im Jahr 2018 hatte sich ein erster einschneidender Schritt ergeben. Die alte Schule samt Schwesternschule steht seitdem leer und fristet ein trauriges Dasein. Die Hansestadt als Eigentümerin des Areals rund um die alte Schwesternschule – von den Stralsundern nur Medifa (Medizinische Fachschule) genannt – hat diesen Bereich zum Verkauf ausgeschrieben. Eins scheint klar: Das denkmalgeschützte Gebäude soll saniert werden. Möglich wäre zusätzlich eine öffentliche Nutzung für Kita, Tagespflege und ähnliches. Dabei ist „ein sich unterordnender ergänzender Neubau im Süden des Grundstücks möglich“, hieß es im November in der Bürgerschaft. Angesichts der schlechten Bausubstanz des Schwesternwohnheims und der geringen Raumhöhe in dem Haus hatte sich die Stadt schon 2020 von einer Sanierung im Bestand verabschiedet und stattdessen auf einen Neubau gesetzt. Der Bereich soll perspektivisch durch die SWG entwickelt werden. Eröffnet wurde das zweigeschossige Gebäude mit Wohn- und Schlafräumen, Hörsälen und einem Lesezimmer am 11. September 1951. 100 Schwesternschülerinnen erhalten in halbjährigen und einjährigen Kursen ihre Ausbildung als Säuglingsschwestern, Gemeindeschwestern und Stationsschwestern. Die beiden Seitenflügel des Gebäudes, die die Wohnräume der Lehrkräfte und der Schülerinnen beherbergen werden durch einen modern eingerichteten Hörsaal verbunden. 1958/59 kamen noch drei Unterkunftsgebäude hinzu, die Schwestern-Wohnheime. So konnten fast 600 Pflegekräfte ausgebildet und die Auswärtigen auch auf dem Gelände untergebracht werden. Damit war die Schwesternschule nicht nur die erste in Mecklenburg, sondern die größte der DDR. 1974 wurde auf höchster Ebene die Umwandlung der Berufsausbildung mittlerer medizinischer Fachkräfte in eine medizinische Fachschulausbildung beschlossen. Aus der Schwesternschule wurde die Medizinische Fachschule, von den Stralsundern nur Medifa genannt. Zum Ende befand sich in den Räumen der ehemaligen Medifa die Höhere Berufsfachschule Gesundheit & Pflege der Beruflichen Schule Stralsund. 2011 kamen auch Altenpfleger hinzu. Bis zum Umzug 2018 wurden in der Schule 153 Schüler – Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Altenpfleger – von elf Lehrkräften ausgebildet. Nach 67 Jahren Ausbildung endete die Ära dieser Ausbildungsstätte in der Lilienthalstraße, der bauliche Zustand hatte sich immer mehr verschlechtert. Am 23. März 2018 fand dort der letzte Schultag statt (die OZ berichtete). Am 9. April 2018 wurde der Schulbetrieb in dem sanierten Haus 9 auf dem Gelände des Klinikums West aufgenommen und lief dort bis zuletzt. Ines Sommer

An der Pflegeschule wird neben der dreijährigen Pflegeausbildung auch die Ausbildung als Kranken- und Altenpflegehelfer angeboten, für die es beginnend ab 1. März 2022 übrigens noch geringe freie Kapazitäten gibt. Zum Ausbildungsbeginn am 1. September startet jährlich die dreijährige generalistische Pflegeausbildung sowie die Ausbildung als Kranken- und Altenpflegehelfer.

Ribnitz profitiert von Umzug der Schule

Die künftigen Pflegekräfte sind in Ribnitz gelandet und werden dort ihre Ausbildung fortsetzen. Quelle: Berufliche Schule

Der Berufsschulstandort in Ribnitz-Damgarten bestand bisher aus der Abteilung Berufsvorbereitung und Berufsschule und wird nun mit der Abteilung Gesundheit und Pflege unter der Leitung von Anika Lamprecht um etwa 150 Pflegeschüler erweitert. Natürlich ist man in der Boddenstadt froh über das neue Angebot. Kein Wunder, denn so zieht in das ehemalige Bildungszentrum in Ribnitz-Damgarten wieder mehr Leben ein. Seit vier Jahren wurde hier ein neuer Nutzer gesucht. Und auch die Boddenkliniken in Ribnitz sind froh, kann man mit der Ausbildung vor Ort doch auf mehr Nachwuchs beim Pflegepersonal hoffen.

Frust in der Hansestadt groß

Doch der Frust in der Hansestadt ist nicht zu überhören. „Es ist sehr bedauerlich, dass sich der Landkreis entschieden hat, die Schülerinnen und Schüler der Pflegeberufe nicht mehr in Stralsund, sondern in Ribnitz-Damgarten zu beschulen. Und das, obwohl weiterhin unsere frisch sanierten Räumlichkeiten am Krankenhaus West zur Verfügung gestanden hätten“, sagt David Kayser. Der Geschäftsführer des Helios-Klinikums erklärt weiter: „Diese Möglichkeit wurde ausgeschlagen mit der Konsequenz, dass die jungen Leute mitten in der Ausbildung für die Theorie-Einheiten den Ort wechseln müssen. Dies betrifft auch Schüler und Schülerinnen weiterer Kooperationspartner aus der Hansestadt.“

Das wollten die Stralsunder nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb wurde in den letzten Wochen um eine andere Lösung gerungen. David Kayser verkündet gegenüber OZ nun stolz: „Wir können versichern: Wer sich in diesem Jahr für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau bei einem Stralsunder Betrieb entscheidet, wird in unserem künftigen Bildungszentrum in der Hansestadt seine theoretische Ausbildung erhalten.“

Wie könnte Stralsunder Lösung aussehen?

Wie das funktionieren soll, erklärt Dirk Gregor, Pflegedirektor am Krankenhaus Sund: „Wir werden die alte Medifa inhaltlich wieder zum Leben erwecken und die Ausbildung für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für die der Kooperationspartner, im neuen Bildungszentrum am Hanseklinikum ermöglichen.“

Im Klartext: Helios bildet selbst aus. Und das soll auf hohem Niveau passieren, wie Dirk Gregor betont: „Schülerinnen und Schüler profitieren von einem großen Netzwerk, modernen und digitalen Lehrangeboten wie zum Beispiel einer umfassenden Online-Bibliothek auf Universitätsniveau. Die Ausbildung in eigenen Bildungszentren ist bei Helios nicht unüblich. Die Auszubildenden partizipieren daher von reichlich Erfahrung und Synergieeffekten.“

Neustart zum neuen Ausbildungsjahr

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) sagt auf unsere Anfrage: „Es obliegt dem Landkreis, die Pflegeschule nach über 70 Jahren von ihrem Stammsitz in Stralsund nach Ribnitz-Damgarten zu verlagern, um sie an die dortigen Bodden-Kliniken zu koppeln, deren alleiniger Gesellschafter ebenfalls der Landkreis ist.“ Das Stadtoberhaupt freue sich aber, dass die Ausbildung sämtlicher Pflegeberufe in Stralsund auch in Zukunft „vollständig gesichert ist und bleibt“ und stellt klar. „Wer seine praktische Ausbildung in Stralsund absolviert, kann auch weiterhin seine theoretische hier machen.“

Nach OZ-Informationen soll die Theorie-Ausbildung zum neuen Schuljahr starten.

Von Ines Sommer