Hepatitis-A-Ausbruch im Landkreis Rostock: Darum müssen Betroffene in Quarantäne

Dummerstorf

In der Gemeinde Dummerstorf (Landkreis Rostock) haben sich zwölf Menschen mit dem Virus Hepatitis A angesteckt. Das Gesundheitsamt vermutet, dass die Infektionskrankheit über Lebensmittel verbreitet wurde. Eine Verbreitung über das Trinkwasser werde für unwahrscheinlich gehalten.

Wer ist erkrankt?

Bei den Erkrankten handelt es sich den Angaben zufolge sowohl um Kinder als auch um Erwachsene. Kontaktpersonen würden geimpft und in eine zwei- bis vierwöchige Quarantäne geschickt.

Wie äußert sich die Erkrankung?

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist Hepatitis A eine akute Leberentzündung, die durch Infektion mit dem Hepatitis-A-Virus hervorgerufen wird. Erfolgt die Ansteckung im Kleinkindesalter, so verläuft sie laut RKI häufig unerkannt oder mit wenig ausgeprägten Krankheitszeichen. Je älter die Infizierten sind, desto ausgeprägter sind die Krankheitssymptome. Diese können sein: Fieber, Übelkeit, Erbrechen, grippeähnliche Beschwerden oder Gelbsucht.

Wenn man einmal mit Hepatitis A infiziert war, kann man sich nicht erneut anstecken: man ist dagegen immun.

Gibt es eine wirksame Therapie?

Behandelt werden lediglich die Allgemeinsymptome der Erkrankung. Während einer Hepatitis A sollte man auf leberschädigende Substanzen wie Alkohol, Drogen oder nicht unbedingt notwendige Medikamente verzichten.

Warum müssen die Kontaktperson in Quarantäne?

Um eine weitere Verbreitung der Infektionskrankheit zu verhindern, hat das Gesundheitsamt des Landkreises eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Inkubationszeit bei Hepatitis A betrage bis zu 50 Tage. Nach § 34 Infektionsschutzgesetz dürfen Personen, bei denen der Verdacht auf eine Hepatitis A besteht oder bei denen die Diagnose bestätigt wurde, eine Gemeinschaftseinrichtung, wie z. B. eine Kindertagesstätte oder Schule, nicht besuchen bzw. nicht in ihr tätig sein. Eine Wiederzulassung nach Krankheit ist 14 Tage nach Auftreten der ersten Symptome bzw. 7 Tage nach Auftreten der Gelbfärbung der Haut (Ikterus) möglich.Ungeimpfte Kontaktpersonen sind für die Dauer von 4 Wochen nach letztmaligem Kontakt mit dem Infektiösen vom Besuch auszuschließen.

Wo kann man sich man sich mit Hepatitis A infizieren?

Dieser Krankheitserreger wird mit dem Stuhl eines infizierten Menschen ausgeschieden und kann sowohl durch Schmierinfektion auf andere Menschen übertragen werden als auch über verunreinigtes Trinkwasser oder über verunreinigte Nahrungsmittel.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) machen in Entwicklungsländern nahezu alle Menschen die Infektion bereits im Kindes- und Jugendalter durch. In den industriell entwickelten Ländern Europas und Nordamerikas mit hohem Hygienestandard ist sie jedoch stark zurückgedrängt worden. Oftmals werde die Infektion von Auslandsreisen mitgebracht, so das RKI. Der Anteil der „Reisehepatitis“ habe in den letzten Jahren bei etwa 40 bis 50 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Hepatitis-A-Fälle gelegen.

Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen?

Eine Ansteckung kann durch das Einhalten allgemeiner Hygieneregeln vermieden werden. Vor allem das Händewaschen nach Toilettengängen und vor dem Umgang mit Lebensmitteln ist in diesem Zusammenhang wichtig. Gegen Hepatitis A kann man sich auch impfen lassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung gegen Hepatitis A nur im Ausnahmefall für medizinisches Personal und Personen mit chronischer Lebererkrankung).

We oft kommen solche Infektionen in Deutschland und in MV vor?

Infektionen mit dem Hepatitis-A-Virus sind in Deutschland relativ selten. Im Jahr 2018 wurden 1043 Infektionen gemeldet, im Jahr davor 1234. In den acht Jahren davor waren es jeweils unter 1000 Fälle. Das geht aus Angaben des Statistik-Portals Statista hervor. In MV wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock im vergangenen Jahr 35 Hepatitis-A-Erkrankungen festgestellt, 2018 waren es 18. Für dieses Jahr hat das Lagus mit Stand 44. Kalenderwoche 15 Fälle gemeldet.

Was ist der Unterschied zwischen Hepatitis A und B?

Hepatitis A führt nach Angaben des RKI — im Gegensatz zur Hepatitis B — nicht zu einer chronischen Leberentzündung. Es können beim Erwachsenen allerdings länger dauernde Verläufe von bis zu einigen Monaten auftreten. Nur selten nimmt eine Hepatitis A einen lebensgefährlichen Verlauf. Hepatitis B hingegen kann zu einer chronischen Leberentzündung führen, vor allem bei Erkrankten mit einem geschwächten Immunsystem. Hepatitis B ist sehr ansteckend. Das Virus wird vor allem durch Blut übertragen. Auch gegen dieses Virus gibt es eine Impfung.

