Hepatitis A im Landkreis Rostock ausgebrochen: 12 Infektionen

In der Gemeinde Dummerstorf (Landkreis Rostock) ist ein Hepatitis-A-Ausbruch festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am Mittwoch zwölf bestätigte Infektionen und einen Verdachtsfall gemeldet. So soll die Infektionskrankheit übertragen worden sein – und das gilt es nun zu beachten.