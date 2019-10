Rostock

Ob mit bunten Blättern, Ästen, Kastanien, Holz oder Steinen – der goldene Herbst eignet sich perfekt für Bastelstunden mit Kindern. Die OZ sucht die kreativsten Kitas in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Gruppe schafft es, ein herbstliches Kunstwerk zu gestalten?

Die Bastelei kann ein selbst gemaltes Bild, eine Kastanienfigur, ein Herbstkranz oder auch etwas ganz anderes sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Hauptsache, es passt zum Herbst.

Aus den eingesendeten Werken trifft die Jury der OZ eine Vorauswahl. Die Werke der besten Teilnehmer treten im Finale gegeneinander an und werden von uns in einer Bildergalerie veröffentlicht. Alle Leser im Land können dann abstimmen, welche Kita aus Mecklenburg und welche aus Vorpommern die besten Ideen hatte.

Fleißig gebastelt wird gegenwärtig in der Kita Bummi in Kühlungsborn. Neben Kastanienschafen, Raupen und Flugkastanien werden dort auch Kürbisse farblich dekoriert. Im Bild Milli Meyer (6). Quelle: Frank Söllner

Tolle Ausflüge zu gewinnen

Wer mitmacht, hat die Chance, tolle Preise zu erhalten: Die beste Kita in Mecklenburg gewinnt einen Ausflug in den Rostocker Zoo inklusive Transport und Lunchpaket. Der Gewinner aus Vorpommern bekommt einen Besuch im Ozeaneum Stralsund. Ebenfalls mit Transport und Verpflegungspaket. Die Gewinne gelten für die Gruppe (max. 25 Kinder), die gebastelt hat.

Die Bastelei kann per Post geschickt oder selbst vorbeigebracht werden. Die Adresse lautet Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock mit dem Stichwort: „Kreativste Kita in MV“. Alternativ kann das Kunstwerk auch fotografiert und das Bild per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de gesendet werden.

Wichtig dabei: Das Kunstwerk muss gut zu erkennen sein – am besten zusammen mit den fleißigen Bastlern abgelichtet. Auch mehrere Fotos sind möglich.

Wir wünschen allen Kindern und Erziehern Spaß beim Basteln und viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel.

Von Lisa-Marie Ulke