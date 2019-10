Durch den Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag und den Beginn der Herbstferien am Freitag in neun Bundesländern müssen sich Autofahrer auf Staus auf den Autobahnen einstellen. Im Norden betrifft dies nach Angaben der ADAC etwa die Autobahnen 1, 7 und 24 sowie den Großraum Hamburg.