Rostock

Am 5. Oktober beginnen die Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern. Die Corona-Pandemie durchkreuzt in diesem Jahr viele Reisepläne. So sind derzeit 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete – das heißt, die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überstiegen.

Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss sich in Quarantäne begeben und das zuständige Gesundheitsamt informieren. Die häusliche Isolation für Rückkehrer kann durch das örtliche Gesundheitsamt durch zwei negative Corona-Tests aufgehoben werden.

Reise nach Polen ohne Einschränkungen

Polen ist das einzige deutsche Nachbarland, für das keine Risikogebiete bestehen. Eine Einreise aus Deutschland ist ohne Einschränkungen möglich – es muss kein negativer Corona-Test vorgewiesen werden, auch eine Quarantänepflicht besteht nicht. Urlaub ist beispielsweise im polnischen Teil der Insel Usedom oder in den Großstädten Warschau, Krakau und Lodz möglich.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts ist das Land in grüne, gelbe und rote Zonen je nach Anzahl der Erkrankungen eingeteilt, in denen unterschiedliche Einschränkungen gelten. In der grünen Zone sind unter anderem Open-Air-Konzerte mit der Einschränkung, dass nur jeder zweite Platz belegt wird, zugelassen.

Reisewarnung für Tschechien und Luxemburg

Die Corona-Zahlen in Tschechien waren zuletzt stark angestiegen. Am Sonntag kamen 1305 Fälle hinzu, wie am Montag aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Das war der höchste Zuwachs an einem Sonntag seit Beginn der Pandemie. An Wochenenden wird in der Regel weniger getestet. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung überstieg die Schwelle von 600. Deutschland hat am Freitag eine Reisewarnung für ganz Tschechien ausgesprochen.

Ähnlich sieht es in Luxemburg aus. Das Robert Koch-Institut ( RKI) hatte Luxemburg am vergangenen Freitag erneut zum Risikogebiet erklärt, nachdem die Infektionszahlen dort wieder gestiegen waren. Luxemburg war von Mitte Juli bis Mitte August schon einmal als Corona-Risikogebiet eingestuft worden.

Einzelne Regionen sind Risikogebiet

Für alle anderen Nachbarländer gelten jeweils einzelne Regionen als Risikogebiet. Dazu zählt unter anderem in Dänemark derzeit die Region „Hovedstaden“ (Hauptstadtregion). Betroffen ist neben der Hauptstadt Kopenhagen unter anderem auch die Insel Bornholm.

„Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem Urlaub in Dänemark machen kann – in Nykøbing Falster zum Beispiel“, sagt Anette Ustrup Svendsen, Sprecherin von „ Scandlines“. Die Reederei bietet unter anderem Fährfahrten zwischen Rostock und Gedser an. „Da ist alles wie immer, Corona hat unseren Fahrplan nicht verändert.“ Tagesausflüge nach Dänemark sind auch wieder möglich. „Die Regelung, dass man mindestens sechs Übernachtungen buchen muss, gibt es nicht mehr“, sagt Svendsen.

Die Einreise nach Dänemark von einem als „sicher“ eingestuften Land ist wieder uneingeschränkt möglich. Zu diesen Ländern gehört derzeit auch Deutschland – die Liste wird wöchentlich aktualisiert. „Für die Einreise wird ein gültiger Pass oder Personalausweis und ein Nachweis des Wohnsitzes benötigt“, heißt es vom Auswärtigen Amt.

Betroffen sind auch Gebiete in der Schweiz, in Österreich, in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich.

Nicht-EU-Länder generell Risikogebiet

Für die EU-Länder und einige weitere europäische Staaten gelten individuelle Reisehinweise. Noch bis zum 30. September besteht hingegen eine generelle Reisewarnung für Länder außerhalb Europas. Das Auswärtige Amt hat angekündigt, ab dem 1. Oktober auch außerhalb Europas Länder individuell zu bewerten.

Am Flughafen Rostock-Laage werden unter anderem Verbindungen nach Antalya ( Türkei) angeboten.

Von Katharina Ahlers