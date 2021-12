Benz

Er kennt sie alle, die rund 70 Wesen, die auf dem Tierhof Labömitz Zuflucht gefunden haben: Carlo, den kleinen Kater, der in einem Schafzaun steckte, Strom abbekam und nun aufgepäppelt wird. Das junge zutrauliche Schaf Ferdinand und den zehnjährigen Bock Oskar, die die Besucher gleich vorn am Eingang begrüßen. Die drei großen Wildschweine, die Helfer noch als Frischlinge auf der Ahlbecker Promenade auflasen oder die beiden großen Gänse, die weggegeben wurden und hier nun die Hofhunde ersetzen.

Das Tierheim im Usedomer Hinterland, auf dem Gebiet der Gemeinde Benz gelegen, ist inzwischen zur zweiten Heimat geworden für Lars Petersen, der einst zu den schillerndsten politischen Persönlichkeiten auf der Insel zählte. Vor zweieinhalb Jahren hätte der nun 56-Jährige absolut nicht damit gerechnet, dass er heute die meiste Zeit seiner Tage in Labömitz verbringen würde. Da trat er noch hoch motiviert zu einer zweiten Amtsperiode als Bürgermeister von Heringsdorf an. Klar favorisiert, wie viele Beobachter einschätzten gegen Herausforderin Laura Isabelle Marisken.

Die Insel zunächst bewusst verlassen

Aber: Petersen verlor. „Anfangs war ich sehr enttäuscht und am Boden zerstört. Ich habe mit dieser Niederlage nicht gerechnet und ich habe sie bis heute nicht verstanden“, sagt der großgewachsene blonde Mann. „Ich war in allen Sportvereinen, war stets im Gespräch mit den Leuten. Ich habe mich als Bürgermeister der Menschen hier gesehen“, blickt er zurück: „Das Wahlergebnis hat mich kalt erwischt, vielleicht war es ein Fehler, dass ich nicht so wie Frau Marisken Wahlkampf an jeder Haustür gemacht habe.“

Petersen flüchtete sich schnell in seinen vorherigen Beruf. Schon wenige Wochen nach dem Ausscheiden als Rathaus-Chef der Kaiserbäder kehrte er zurück zur Bundespolizei und verließ dafür Usedom Richtung Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein): „Das war eine bewusste Entscheidung. Ich hätte auch meine alte Stelle in Ahlbeck wieder besetzen können, die ich vor meiner Bürgermeister-Zeit hatte, aber ich wollte meiner Nachfolgerin nicht im Weg stehen – und das hätte ich dort getan.“ Er kaufte auch ein Haus in Nordschweden. Als Zufluchtsort, zu dem er wegen seiner vielen Aufgaben aktuell kaum noch kommt. „Ich wollte Abstand gewinnen“, betont er.

Das sei ihm gelungen. Im März ist Petersen – nicht ganz zwei Jahre nach der Wahl – deshalb auch beruflich nach Usedom zurückgekehrt, arbeitet nun wieder für die Bundespolizei in Ahlbeck im Bereich Presse-Öffentlichkeitsarbeit. Seine Wohnung in Bansin hat er ohnehin immer behalten – auch als er für die Berufswoche pendelte. Ins Tierheim nach Labömitz, das von der Gemeinde Heringsdorf und dem Usedomer Südamt unterstützt wird, sei er dann „durch Zufall geraten.“

„Es ist nie so viel passiert wie zu meiner Zeit“

„Ich kannte die Einrichtung durch meine Zeit als Bürgermeister. Ich wollte dann vor einigen Monaten mal bei einer Sache helfen und daraus ist dann immer mehr geworden“, erzählt Petersen. Inzwischen ist er nach Hans-Jürgen Merkle (der in den 90er Jahren auch mal Heringsdorfer Bürgermeister war) zweiter Vorsitzender des Tierhofes Labömitz. Und er ist der operative Chef. Weil er bei der Bundespolizei nur eine 20-Stunden-Woche hat, arbeitet Petersen nahezu Vollzeit im Tierhof, managt ehrenamtlich das Tagesgeschäft, organisiert, packt an, schreibt Dienstpläne für die vier Festangestellten.

Politisch ist er für die CDU noch im Kreistag von Vorpommern-Greifswald aktiv, leitet den Wirtschaftsausschuss. Auch im Aufsichtsrat des Heringsdorfer Flughafens sitzt Petersen wieder. Zur Entwicklung der Gemeinde, deren Führung er nach sieben Jahren Amtszeit ungewollt aus der Hand geben musste, möchte er sich heute aber nicht äußern: „Das werde ich nicht bewerten.“

Er trifft dann aber schon die Einschätzung, dass „in Heringsdorf nie so viel passiert ist wie zu meiner Zeit“. Er habe den Neubau der Europaschule samt Sporthalle eingeleitet, die Renovierung der Kitas und das Projekt zur Entwicklung des Ahlbecker Grenzgebiets, „um nur einige Vorhaben zu nennen“.

„Kann den Menschen nicht so vertrauen wie den Tieren“

Ob es ihn kitzle, es noch mal zu versuchen, bei der nächsten Wahl 2026 wieder anzutreten als Bürgermeister? „Auf keinen Fall“, sagt der gebürtige Itzehoer, der Mitte der 1990er nach Usedom kam. Mit vielen Menschen habe er ohnehin abgeschlossen. „Man kann den meisten einfach nicht so vertrauen wie den Tieren“, meint Petersen. Zu dieser Überzeugung sei er auch während seiner Zeit als Bürgermeister gekommen, als ihm vor allem in der Anfangsphase auch Kollegen aus der eigenen Belegschaft und den eigenen politischen Reihen „Knüppel zwischen die Beine warfen“.

Lars Petersen füttert Gänse und Enten auf dem Tierhof. Quelle: Alexander Loew

Petersen bekam oftmals scharfen Gegenwind, da er anders als sein Vorgänger Klaus Kottwittenborg nicht als Verwaltungsfachmann galt. „Mein Hund Taps hat mir in dieser Zeit das Leben gerettet, nur die Stunden mit ihm haben mich an vielen harten Tagen durchhalten lassen“, blickt Petersen zurück. Inzwischen hat er mit Sissy noch einen zweiten Vierbeiner. Beide sind immer dabei, wenn der ehemalige Bürgermeister nun auch den Tieren von Labömitz seine Kraft und Zuneigung schenkt.

Von Alexander Loew