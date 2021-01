Henning Bligenthal (40) wusste schon als Schüler, dass sein berufliches Glück an Wasser und Kaikanten liegt. Nun macht er mit seinen Industriehäfen in Vierow und Wolgast sowie einem Terminal in Mukran mitten in der Krise kräftige Gewinne. Und er plant schon ein neues Projekt in Vorpommern.