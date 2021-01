Vierow

Was für ein Blick: Am Horizont leuchten Thiessow und die Insel Rügen in der Wintersonne. Davor liegt der tiefblaue Greifswalder Bodden. An der Kaikante, ein „Finger“ der 120 Meter ins Wasser ragt, strömt Weizen auf einen holländischen Frachter. Rechts im Osten ist der weiße Lubminer Strand ganz nah: Es ist fast ein pittoreskes Bild an diesem Januarvormittag im Hafen von Vierow.

„Ich bin mir dieser besonderen Region, in der ich arbeiten darf, sehr bewusst“, sagt Henning Bligenthal, geschäftsführender Gesellschafter der Hafen Vierow GmbH. Auch wenn manchmal die Zeit fehle, die Schönheit der Natur ausreichend zu bewundern, sagt der 40-Jährige augenzwinkernd.

Der Hafen Vierow am Greifswalder Bodden aus der Luft: Am Anlegekai für zwei Schiffe liegt ein holländischer Getreidefrachter. Insgesamt acht Lagerhallen sind an Land entstanden. Quelle: Stefan Sauer

Er war ganz sicher vorwiegend mit Arbeit beschäftigt in den vergangenen Monaten. Das unterstreichen die beeindruckenden Zahlen des jungen Unternehmers aus Vorpommern. Mit seinen Industriehäfen in Vierow und Wolgast sowie drei Anlegestellen und einem Terminal, die er im Fährhafen Sassnitz-Mukran auf Rügen betreibt, fuhr er 2020 ein Umsatzplus von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein – und das mitten in der Corona-Krise (siehe Kasten unten).

Vom hohen Weizenbedarf in England profitiert

„Es waren für uns auch günstige Umstände im Spiel“, wiegelt der gebürtige Greifswalder ab. Viel zum guten Ergebnis habe die schlechteste Weizenernte in England seit 1980 beigetragen. Und weil er in MV eben Spezialist für Getreideumschlag sei, habe er stark profitiert und somit sehr viel nach Großbritannien exportieren können“, sagt der Familienmensch, der Vater zweier Töchter (12, 15) ist.

Kenner der Szene schätzen diese Bescheidenheit, sehen aber eher jahrelange harte Arbeit, gute strategische Entscheidungen und beste Vernetzung als Ursache für diesen Erfolg. Bligenthal, der in seinen Häfen auch Baustoffe, Futtermittel, Holz und Kohle verladen lässt, lernte seinen Beruf von der Pike auf. Schon als Schüler wusste er, dass er einmal in der Hafenwirtschaft arbeiten wolle: „Das hat mit meinem familiären Umfeld zu tun. Es gab für mich nichts anderes, die Perspektive war klar und es ging dann auch immer zielstrebig in die Richtung“, sagt der passionierte Segler und Motorbootfahrer.

Früher Standort der Volksmarine

Als er 19 Jahre alt war – 1999 – übernahm sein Vater Alfred Bligenthal den damals insolventen Hafen in Vierow. Zu DDR-Zeiten hatten ihn die Russen für Kartoffeltransporte angelaufen, dann war er von der Volksmarine wegen strategisch guter Lage und natürlichen Tiefgangs als Ausweichstützpunkt für Schiffe genutzt worden. Nach der Wende hatten erste Investoren hier bereits Baustoffe umgeschlagen, waren nach Ende des Baubooms aber mit ihrem Unternehmen gescheitert.

Die Bligenthals nutzten ihre Chance und hatten auch das Glück, dass bald der niedersächsische Agrarhändler Helmut Bohnhorst in die Hafengesellschaft einstieg, was Erfahrung und gute Kontakte brachte. Junior Henning Bligenthal hatte seine Lehre als Speditionskaufmann schon bei den vorherigen Eigentümern in Vierow begonnen, er sammelte in der Zeit auch viel Erfahrung bei Ausbildungsstationen in anderen deutschen Häfen.

„Es gab kein Jahr, in dem wir nicht gebaut haben“

Als der Vater in Vierow übernahm, sprang der Sohn mit in die Selbstständigkeit. Beide schoben in der Folge als gemeinsame Geschäftsführer viele wichtige Projekte an, von denen der Standort heute profitiert. „Es gab bis heute eigentlich kein Jahr, in dem wir nicht gebaut haben“, sagt Henning Bligenthal. Sie errichteten acht Lagerhallen. Es gelang ihnen, dass Vierow einen Gleisanschluss bekam, womit Güter nun auch über die Schiene transportiert werden können. Und sie bewirtschaften seit 2011 drei Anlegestellen plus Terminal in Sassnitz-Mukran – womit sie die Möglichkeit bekamen, noch größere Schiffe abzufertigen und zu beladen.

Auf Rügen können 250-Meter-Frachter anlegen. In Vierow sind wegen der Infrastruktur nur Längen bis 100 Meter möglich. „Das ist in der Kombination aber völlig ausreichend“, sagt Bligenthal, der grundsätzlich vom Kernstandort des Familienbetriebs schwärmt: „Die natürlichen Gegebenheiten sind hier erstklassig. Der Hafen versandet kaum und hat einen Tiefgang von acht Metern. Wir haben also kaum Kosten für Ausbaggerungen.“ Zudem sei dort immer genug Platz gewesen, um an Land weiter zu wachsen.

Die zuständige Gemeinde Brünzow diskutiert derzeit Pläne neben dem Industriehafen Vierow eine neue Marina mit 150 Liegeplätzen am Greifswalder Bodden zu etablieren. So könnte sie aussehen. Quelle: Hafen Vierow GmbH

2018 übernahm der Familienbetrieb (auch Bligenthals Schwester Anne Jung ist inzwischen in der Geschäftsführung) den Hafen Wolgast, der bis dahin von der Stadt geführt wurde, zuletzt aber defizitär. Bligenthal verdoppelte die Umschlagszahl innerhalb eines Jahres: „Was aber auch daran lag, dass wir unsere guten Verbindungen von Vierow und Mukran nutzen und auf Synergieeffekte setzen konnten“, wie der Geschäftsführer betont.

Neue, große Pläne

Sich nun auf dem Erfolg ausruhen oder erst mal konsolidieren – daran denkt der Chef von aktuell 70 Mitarbeitern an drei Standorten nicht. Er hat schon wieder neue große Pläne. „Ich denke, dass man viele traditionelle Hafenstandorte in Vorpommern vitalisieren und den Industrieteil mit einem touristischen Marina-Bereich verbinden kann“, sagt Bligenthal, der sich als Vizepräsident des Unternehmerverbandes Vorpommern auch stark für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung des östlichen Landesteil einsetzt.

Ihm schwebe vor, dass damit eine Strecke in großartiger Natur für Segler und Bootsfahrer vom Kummerower See über die Peene, ins Achterwasser vor Usedom und durch den Greifswalder Bodden bis Rügen entstehen könne. Stationen könnten Demmin, Loitz, Jarmen, Anklam, Wolgast, Lubmin, Vierow und eventuell auch Greifswald sein. „Ich möchte die Verantwortlichen dafür an einen Tisch holen“, kündigt der Hafenchef an.

So kann sich Henning Bligenthal eine Route von Standorten vorstellen, deren Industriehäfen um eine Marina erweitert werden. Sie verläuft vom Kummerower See (links unten) bis in den Greifswalder Bodden und würde auch leicht eine Weiterfahrt nach Rügen ermöglichen. Quelle: Benjamin Barz

Recht weit gediehen sind die Pläne „bei ihm“, in Nachbarschaft seines Betriebes in Vierow, wo die zuständige Gemeinde Brünzow über den Bau eines Seglerhafens mit 150 Liegeplätzen für rund 14 Millionen Euro Investition diskutiert. In Lubmin gibt es derweil schon eine Marina, so wie in Wolgast, wo aber eine weitere im Südhafen entstehen könnte. Anklam, Loitz, Demmin oder Jarmen haben hingegen nur kleine Anlegestellen, die ausgebaut werden müssten, oft sei aber schon Infrastruktur durch die Industriehäfen da. „Die Bedingungen vor Ort sind sehr unterschiedlich, aber überall ist großes Potenzial. Es geht darum, anzufangen, auszuloten, was geht“, sagt Bligenthal.

„Etwas zu schaffen“, für seine Region, das ist ihm wichtig: „Ich möchte, dass hier etwas entsteht. Noch mehr gesunde Betriebe und gute Arbeitsplätze in unserer schönen Gegend.“ Er hätte schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, beruflich woanders hinzugehen, in deutsche Ballungsgebiete. „Ich habe mich aber immer wieder bewusst für MV entschieden – wegen unserer Natur und Lebensqualität“, sagt der „Herr der Häfen“. Und er wolle, dass viele Menschen hier diese Freiheit hätten. Auch um solche Ausblicke wie im Vierower Hafen zu genießen – selbst wenn bei der ganzen Arbeit nicht immer genug Zeit dafür bleibt.

In Vorpommern vorn Mit ihren starken Zuwächsen 2020 schafft es die Vierow Hafen GmbH von Henning Bligenthal beim Umschlag an die Spitze der Häfen Vorpommerns. Die 2,15 Millionen Tonnen Umschlag an den Standorten Vierow, Wolgast und drei Anlegestellen des Fährhafens Sassnitz-Mukran (Vorjahr 1,4 Mio. Tonnen) bedeuten einen Wert, der vor dem übrigen Umschlag in Mukran und des Hafens Stralsund (etwa 1,8 Mio. Tonnen) liegt. Henning Bligenthal führt in Vierow einen echten Familienbetrieb. Als Geschäftsführerin im Boot ist auch seine Schwester Anne Jung. Die BayWa Agrarhandel GmbH (hier ist Bligenthal als einer von drei Geschäftsführern beteiligt) hält zudem 50 Prozent der Vierow Hafen GmbH. Betriebsgründer Alfred Bligenthal hat die Leitung im vergangenen Jahr komplett an seine Kinder übergeben, ist aber weiter als Berater tätig. In den drei Häfen, in denen die Vierow Hafen GmbH tätig ist, (in Mukran laufen die Geschäfte über die Tochterfirma Viela Export GmbH), lag der Umsatz im Jahr 2020 zusammen bei 10,25 Millionen Euro (2019: 7,95 Millionen). Beim Getreideumschlag ist Vierow landesweit schon die Nummer zwei nach Rostock. Die Hansestadt hat insgesamt den höchsten Umschlag in MV mit etwa 20 Millionen Tonnen. Dahinter folgt Wismar (2,8 Mio.), dann kommen bereits die Vierower mit ihrem Standort-Verbund. Die Vierow Hafen GmbH hat mit ihrer Tochterfirma Viela im Jahr 2020 genau 366 Schiffe be- und entladen (2019: 288). Die Waren wurden auf 27 982 Lkw und 173 Züge verladen. Im Vorjahr waren es 28 339 Lkw und nur 61 Züge. Das zeigt, dass die Vierower für ihren Güterumschlag deutlich stärker auf die Schiene setzen.

Von Alexander Loew