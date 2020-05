Herrenhäuser öffnen in Corona-Zeiten: Das erwartet die Besucher in der Mittsommernacht

Rostock

Schlösser, Guts- und Herrenhäuser: Mehr als 2000 alte Herrschaftssitze prägen die Kulturlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Unter ihnen sind viele Bauruinen, andere präsentieren sich als Fünf-Sterne-Haus. „Die Dichte an Gutsdörfern in unserem Land ist etwas ganz Besonderes“, sagt Robert Uhde. Der Vizevorsitzende des Vereins für Schlösser, Herrenhäuser und Gutshäuser in MV schwärmt seit jeher für geschichtsträchtige Gemäuer und engagiert sich für deren Erhalt.

„Ich mag dieses besondere Kulturerbe in den Dörfern rund um die großen Städte. Auch die Landschaft begeistert mich“, sagt der Doktor, der sich bereits während seines Medizinstudiums in Berlin magisch von Mecklenburgs leerstehenden Bauten angezogen gefühlt hat. „Ich fand es schade, dass alle bei Mecklenburg-Vorpommern immer nur an die Ostsee oder im besten Fall noch an die Backsteingotik denken. Aber keiner sieht dieses krasse, wunderschöne Kulturerbe.“

Ausgezeichnete Gutshaus-Initiative

2008 gründete Uhde daher die Gutshaus-Initiative „Mittsommer-Remise“, ein Netzwerk aus Gutshäusern des Landes. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, die Häuser in MV zu vernetzen und so zum Erhalt beizutragen. Mit Erfolg: Die Mittsommer-Remise wurde jüngst mit dem ADAC-Tourismuspreis 2020 für MV ausgezeichnet. Das Projekt, mit dem kleinere Gutsdörfer gestärkt und entwickelt werden sollen, sei mit rund 200 teilnehmenden Partnern regionenübergreifend, lautet die Begründung der Jury. Durch das Angebot werde ein Stück Landesgeschichte bewahrt und für Touristen attraktiv in Szene gesetzt.

„Diese Würdigung macht uns stolz“, sagt Robert Uhde. „Das ist der beste und der würdigste Preis, den es im Bundesland für die Entwicklung von Marketinggeschichten im Tourismus gibt.“ Mit dem gewonnenen Marketingbudget von 15 000 Euro soll unter anderem die diesjährige Mittsommer-Remise beworben werden: Wie jedes Jahr zur Sommersonnenwende öffnen am 20. und 21. Juni zahlreiche Anwesen ihre Türen für ein großes Publikum. „Den Preis gab es auch für die große Entwicklung der letzten Jahre“, erklärt Uhde.

Erhalt des ländlichen Raumes

An der ersten Mittsommer-Remise beteiligten sich zwölf Häuser. In diesem Jahr sind es 96. Neben einem mecklenburgischen Sonnabend mit 53 Häusern wird es erneut einen vorpommerschen Sonntag mit 43 Häusern geben. „Das Schöne an der Remise ist, dass auch immer mehr Gutshausbesitzer auf uns zukommen und ihr Haus auch präsentieren wollen“, sagt Uhde.

Die Veranstaltung sei nicht nur eine „Landpartie mit Wein und Picknick“, betont der 49-Jährige. „Es ist eine große Chance für den ländlichen Raum, gesehen und mitgenommen zu werden.“ Seit der Wende seien vor allem die küstennahen Bereiche und Städte gut entwickelt worden – der eine oder andere ländliche Raum sei da auf der Strecke geblieben.

Mittsommer-Remise als Lichtblick

Die Corona-Krise trifft die Veranstalter im Land schwer. „Unsere Veranstaltungsagentur Sphinx hat viele Veranstaltungen absagen müssen“, sagt der Mann, der 2010 das Herrenhaus Vogelsang gekauft und saniert hat. „Die ganze Hochzeitssaison ist dort weggebrochen.“ Die Mittsommer-Remise sei ein Lichtblick. „Wir hatten immer die Hoffnung, dass sie stattfinden kann, dass die Leute bis Ende Juni wieder soweit sind und das wieder möglich ist“, sagt der Organisator. Gerade in der jetzigen Zeit sei es ein Gewinn, in den großen Parkanlagen und Alleen spazieren zu gehen und die Landschaften zu genießen. Aufgrund der Weite und der dezentralen Lage der Grundstücke könne auch ein großer Abstand gewährleistet werden. „Die Bustouren zwischen den Häusern haben wir gestrichen. Wir setzen auf individuellen Verkehr“, erklärt Uhde.

Ein Stück Kultur und Normalität

Auch sonst gebe es kleinere coronabedingte Änderungen. Erstmals wird es unter anderem einen Online-Stream geben, der es ermöglicht, von Zuhause aus die Gutshauskultur mitzuerleben. Inwiefern der Zutritt zu den einzelnen Gutshäusern vor Ort geregelt wird oder ob mehr Aktivitäten nach draußen verlegt werden, entscheide das jeweilige Haus selbst – abhängig davon, was Ende Juni möglich sein wird. „Catering, Essen und Trinken wird in diesem Jahr sicher schwierig. Aber darum gehe es ja auch gar nicht. Die Besucher können sich ihren eigenen Picknickkorb mitbringen“, sagt Uhde. Die Menschen seien bereit und in der Lage umzudenken. „Die Leute glauben an diese Veranstaltung und freuen sich auf dieses Stück Normalität und Kultur“, sagt er. „Sie sind bereit, dieses Stück Kulturerbe auch mit Abstand zu feiern.“

Von veganem Honig bis zeitgenössischer Fotografie

Die Veranstaltung teilt sich in einen mecklenburgischen Samstag und vorpommerschen Sonntag. Interessierte erwartet unter anderem veganer Honig im Gutshaus Zahren, zeitgenössische Fotografie im Schloss Kummerow, eine kleine Tee-Zeremonie mit Erläuterungen zur japanischen Teekultur auf Schloss Mitsuko und eine Lichtinstallation, die die Mauern von Schloss Schwiessel in bunte Farben taucht. „Es sind einige besondere Perlen dabei“, verrät der Veranstalter.

Erstmalig Online-Stream Tickets, die den Zutritt zu allen Häusern am Sonnabend, 20. Juni, in Mecklenburg ermöglichen, sind im Vorverkauf für zwölf Euro erhältlich. Wer die Häuser am Sonntag, 21. Juni, in Vorpommern besuchen möchte, zahlt 8 Euro. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Häusern sowie zum Programm der einzelnen Häuser erhalten Interessierte im Internet unter www.mittsommer-remise.de, per E-Mail unter info@mittsommer-remise.de oder telefonisch unter der 0381 128 93 92. Erstmalig werden die Veranstalter Gutshauskultur am 21. Juni auch online als Stream zugänglich machen.

