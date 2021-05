Rostock

Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern möchten den Feiertag für Ausflüge und Unternehmungen mit Freunden und Verwandten nutzen. Für Personen aus anderen Bundesländern ist der Herrentag eine willkommene Möglichkeit, ein langes Wochenende an der Ostsee zu verbringen. Normalerweise.

Doch wie sieht es in Zeiten von Corona aus? Was ist aktuell erlaubt und worauf müssen wir verzichten? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Vatertag.

Ich will mit Freunden und Familie grillen. Wie viele Leute darf ich einladen?

Zum Grillen dürfen die Personen des eigenen Haushalts plus eine weitere Person eingeladen werden. Kinder bis 14 Jahre werden dabei genauso wenig mitgerechnet wie vollständig geimpfte Personen, deren letzte erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt, und genesene Personen, deren vorherige Coronainfektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Für sie gelten die Kontaktbeschränkungen nicht.

In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald sind Grillfeste nur bedingt Open End möglich. Dort gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. In dieser Zeit darf man das eigene Grundstück nicht verlassen, eingeladene Freunde müssen also spätestens 22 Uhr die Gartenparty verlassen und nach Hause gehen.

Darf ich mir auf öffentlichen Plätzen ein Bier genehmigen?

Der Ausschank von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten. Bier und Co. zu trinken ist dagegen grundsätzlich erlaubt. Einige Landkreise und kreisfreie Städte haben jedoch in manchen Gebieten den Alkoholkonsum verboten. Beispiel Rostock: Hier darf unter anderem in der Einkaufsmeile Kröpeliner Straße kein alkoholhaltiges Getränk verzehrt werden.

Wir wollen wandern. Geht das?

Ausflüge ins Grüne, Rad- und Bollerwagen-Touren sind kein Problem, sofern man sich dabei an die geltenden Kontaktbeschränkungen hält.

Kann ich meine Rad- oder Bollerwagentour im Biergarten oder Ausflugslokal beenden?

Nein. Derzeit dürfen Restaurants und Cafés weder Außen- noch Innenbereiche für Gäste öffnen. Alternativ bieten sie Essen und Getränke zum Mitnehmen an.

Dürfen mich Freunde oder Verwandte aus anderen Bundesländern besuchen?

Aus anderen Bundesländern dürfen bislang nur vollständig geimpfte Menschen als Tagesausflügler nach MV einreisen oder die eigene Ferienwohnung nutzen. Ansonsten sind nur Familienbesuche gestattet. Zur Kernfamilie gehören Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern. Hotels und Pensionen sind geschlossen. Auch Einheimische dürfen keine touristischen Übernachtungen buchen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darf ich als Zweitwohnungsbesitzer oder Dauercamper den Herrentag in MV verbringen?

Nein, es sei denn, Sie sind vollständig geimpft. Das gilt auch für Dauercamper und Hausbooteigner sowie Ferienwohnungs- und Kleingartenbesitzer, die aus einem anderen Bundesland nach Mecklenburg-Vorpommern kommen möchten.

Ich will mit meinem Boot von einem Hafen in MV aus zu einem Segeltörn oder Angelausflug auf der Ostsee rausfahren. Darf ich das?

Nur, wenn Sie Ihren Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben oder vollständig geimpft sind. Andernfalls ist die Einreise nach MV verboten.

Christi Himmelfahrt Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Christen feiern den Tag bereits seit dem vierten Jahrhundert und 40 Tage nach Ostern. An diesem Tag feiern die katholische und evangelische Kirche die Aufnahme von Jesus in den Himmel.

Ich will mit meinen Kindern etwas unternehmen, in den Zoo oder in die Schwimmhalle gehen zum Beispiel. Geht das?

Jein. Die Außenbereiche von Zoos, botanischen Gärten sowie Tier- und Vogelparks sind für Besucher geöffnet. Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von mehr als 100 ist der Besuch nur mit einem tagesaktuellen negativen Covid-19-Test möglich. Museen und Ausstellungen sind geschlossen. Gleiches gilt für Theater, Kinos, Freizeitparks, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen und Fitnessstudios. Spielplätze sind im Gegensatz zum ersten Lockdown vor einem Jahr aber geöffnet.

Kann ich mit den Kumpels zum Kicken auf den Bolzplatz gehen?

Individualsport ist auf öffentlichen und privaten Sportanlagen allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes möglich. Vollständig Geimpfte und Genese brauchen sich beim Sport nicht an diese Kontaktbeschränkungen halten.

Von Antje Bernstein