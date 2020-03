Wiesbaden/Binz

Ganz Deutschland ist erschüttert vom tragischen Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (54), der sich offenbar aus Sorgen um die Folgen der Corona-Krise am Sonnabend das Leben nahm. Auch auf Rügen wird getrauert, denn der CDU-Politiker hatte hier enge Freunde und besuchte die Insel im Sommer gern als Ferienziel.

„Es ist unfassbar“, schreibt etwa Peter Schwarz, Direktor des Rügener Cliff-Hotels, auf seiner Facebookseite. Gepostet hat er ein Jugendfoto, das ihn neben Thomas Schäfer bei einer Wanderung vor gut 35 Jahren zeigt. Fünf junge Männer, fröhlich lachend, das Leben noch vor sich.

Jugendfreund des Cliff-Hotel-Chefs

Schäfer war ein Jugendfreund von Peter Schwarz, noch 2018 besuchte er ihn in dessen Ferienappartementhaus in Binz. Schwarz ist tief erschüttert, bittet gegenüber der OZ um Verständnis, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zum Thema sagen kann.

Bernhard Franke, Hotelier und Inhaber der Villa Schwanebeck in Binz, ist ebenfalls sehr traurig: „ Thomas Schäfer war auch bei uns Übernachtungsgast. Er war ein ganz bescheidener Mann. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass er ein Politiker mit großer Karriere ist.“

Anwärter auf Ministerpräsidenten-Posten

Schäfer war seit zehn Jahren Finanzminister in Hessen, galt als wahrscheinlicher Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier, wenn der sich zurückziehen sollte. Bouffier äußerte sich Sonntagmittag zum Tod seines Kabinettskollegen. Schäfers Tod stehe offenbar in Zusammenhang mit der Krise um das Coronavirus und die finanziellen Folgen. „Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte“, sagte der sichtlich erschütterte Regierungschef in Wiesbaden. Diese Sorgen hätten Schäfer erdrückt. „Er wusste offenbar keinen Ausweg, er war verzweifelt und ging von uns“, fügte Bouffier hinzu.

Der 54 Jahre alte Schäfer war am Samstagvormittag an einer Bahnstrecke tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, alles deute darauf hin, dass er sich das Leben genommen habe. Der Minister soll nach Informationen der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auch einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Er hatte Ehefrau und zwei Kinder.

Erst am Mittwoch hatte Schäfer im Hessischen Landtag einen milliardenschweren Nachtragshaushalt eingebracht, der vor allem Hilfen für Wirtschaft und Selbstständige zur Bewältigung der Folgen der Viruskrise vorsah.

Urlaubsfotos mit „Roland“ und Baumwipfelpfad

Auf der Facebookseite Schäfers sind unter den aktuellsten Einträgen immer noch wunderbare Urlaubsfotos von der Insel Rügen zu sehen: Weiße Bäderarchitektur, Eindrücke von einer Fahrt mit dem Rasenden Roland, der Finanzmister auf dem Baumwipfelpfad in Prora, im Hintergrund die tiefblaue Ostsee. Thomas Schäfer wird dieses Paradies nie wieder besuchen.

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

