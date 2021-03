Vitte

Es ist bitterkalt an diesem Märzmorgen auf der Fähre „Vitte“, die von Schaprode zur Insel Hiddensee übersetzt. Mit an Bord sind nur eine Handvoll Menschen, allesamt beruflich unterwegs, entweder mit Laptop oder in dicker Arbeitskleidung. Auch wenn das Leben auf dem kleinen Eiland in der kalten Jahreszeit mehr als geruhsam ist, ein rechtsfreier Raum ist die Insel nicht. Am Anleger der Fähre in Vitte erwartet mich Eckhard Pitsch, seit 4. Januar der neue Inselpolizist. Er, den sie hier fast alle „Pitschi“ nennen, will mir heute Einblicke in seinen Alltag als einziger Polizist auf Hiddensee geben, ein Arbeitsplatz irgendwo zwischen Traumjob und Einsamkeit.

Ich zähle mit. Sechs Menschen begegnen uns auf dem kurzen Weg mit dem Polizei-Elektroflitzer zur Polizeistation Hiddensee in Vitte. Fünf davon grüßen. Eine gute Quote. Kennen Sie alle Menschen hier, Herr Pitsch? „Nein, ich schätze, dass ich vielleicht ein Zehntel der rund 1000 Einwohner persönlich kenne“, sagt er. „Aber gesehen habe ich wohl alle schon mal.“ Im Übrigen: „Den Namen spricht man lang, wie Pieetsch. Sie sagen ja schließlich auch Maschine, oder?“

Regelmäßig Besuch seiner Frau Olivia

Sein Büro, die Polizeistation Hiddensee, besteht aus einem kleinen Raum im Verwaltungsgebäude der Gemeinde, die Toilette ist die Treppe hoch, Kurverwaltung und Gemeindebüro sind im gleichen Haus untergebracht. Platz ist ein Thema auf der kleinen Insel. „Die meisten Wohnungen hier sind winzig“, beschreibt er. „Ich bekomme aber regelmäßig Besuch von meiner Frau. Deshalb bin ich überglücklich, dass ich eine etwas größere Wohnung bekommen habe.“ Eckhard Pitsch vertritt seine Kollegin Martina Dominik, die bereits länger erkrankt ist. „Bis zum Herbst 2022 werde ich hier noch auf der Insel sein“, sagt er. „Dann gehe ich in Rente.“ Die Entscheidung fiel ihm leicht. Die Ruhe, die Luft, das Meer! Aber wie viel Ruhe kann es für einen Polizisten denn eigentlich geben? Schläft das Verbrechen auf einer solchen Insel?

Die Zahl der Fälle sei derzeit sehr übersichtlich, sagt er. Mal ein versuchter Enkeltrickbetrug, dann ein Radfahrer, der unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestürzt ist, auch einen Suizid hat es gegeben. In jedem Fall ist Pitsch derjenige, der vor Ort verantwortlich ist. Es gebe zwar offizielle Arbeitszeiten, aber das relativiere sich. „Ich muss auch um 2 Uhr in der Nacht los, wenn der Inselarzt sagt, dass der Radler nicht nüchtern unterwegs war“, sagt er. „Und in diesem Fall sogar mit dem Fahrrad. Das Elektroauto lädt nachts nämlich, das nehme ich nur in Notfällen.“

Eckhard Pitsch kann sich aussuchen, wo er ans Meer geht. Gerne sammelt er Bernstein. Quelle: Anne Ziebarth

Ein Bauwagen mit Jugendlichen als Streitfall

Aktuelles Streitthema ist ein Bauwagen im Hafen von Vitte, der von Jugendlichen genutzt wird. „Es ist nun mal still auf Hiddensee“, sagt er. „Und wenn die dann ihre Bassrollen richtig laut machen, fliegen die Anwohner aus dem Bett. Das birgt natürlich Konflikte.“ Die jungen Menschen hätten derzeit keinen Alternativtreffpunkt und auch sonst könne man eben im Moment nicht viel machen, beschreibt er. Ein bisschen Verständnis schwingt in der Stimme mit. „Solange die Corona-Regeln eingehalten werden, okay“, sagt er. „Aber ich habe auch klar gesagt, dass ich es nicht mehr bei Verwarnungen belassen werde, wenn hier nicht Ruhe herrscht.“ Das richtige Verhältnis, der richtige Ton seien entscheidend auf der Insel. „Bei kleinen Ordnungswidrigkeiten kann ich ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken, aber ich muss auch durchgreifen. Da werde ich auch keine Rücksichten auf Bekanntschaften oder Befindlichkeiten nehmen. Das weiß hier jeder.“

Und Pitsch, dem alten Hasen, entgeht kein Detail. Noch während er vor der Tür des Reviers steht und eine kleine Raucherpause einlegt, radelt auf der Straße hinter ihm der Postbote vorbei, eine Hand am Lenker, die andere in der Tasche. Pitsch dreht nicht mal den Kopf. „Die zweite Hand gehört eigentlich auch ans Fahrrad“, sagt er. Alles aufzunehmen, das habe er in seiner Streifenzeit in Stralsund und später bei der Ausbildung von jüngeren Polizisten gelernt. „Aufmerksam sein, jedes Detail musst du sehen“, sagt er. „Das ist wichtig.“ Er könne manchmal übrigens durchaus cholerisch sein. Aber damit könnten die Kollegen schon umgehen. Wie auf Kommando klingelt in dem Moment das Telefon.

Wohnung über dem einzigen Geldautomaten der Insel

Kollegen von der Wasserschutzpolizei kündigen sich an. Besuch. Gemeinsam tauscht man sich über die aktuelle Lage aus. Welcher als schwierig bekannte Bootsführer ist wieder auf der Insel, wie können Schichtplanungen am besten aufeinander abgestimmt werden? Dazu gibt es eine Tasse „Kompressor-Kaffee“ für die Kollegen. Kekse sind aus, dafür gibt es ein paar alte Geschichten. „Es gab sogar mal einen Tresor-Raub hier. In den 1990ern“, erzählt ein Wasserschutzpolizist. „Der wurde per Boot abtransportiert.“ Pitsch nickt. Er hat den Fall damals von Stralsund aus verfolgt. „Eigentlich war es ja kein Tresor, sondern ein Bankautomat“, relativiert er. „Der Täter wurde nie gefasst. Wir waren uns ziemlich sicher, wer der polizeibekannte Mann war“, sagt er. „Aber das konnten wir damals nicht nachweisen.“ Heute könnte so etwas wohl nicht mehr passieren. Pitsch wohnt über der Sparkasse, hier steht der einzige Geldautomat der Insel.

Rundfahrt auf der Insel Quelle: Anne Ziebarth

Andere Versuche von Kriminellen, die Insel zu entern, seien aufgrund der Zufahrt über die Fähre derzeit eher komisch. „Enkeltrick mit Geldabholen wird eher schwierig“, lacht er. „Wahrscheinlich wussten die Anrufer gar nicht, wo sie gelandet sind.“ Auf die Fähre hat er aber trotzdem immer ein Auge auf die Menschen. „Ich schaue mir natürlich an, ob zum Beispiel die Masken getragen werden oder nicht“, sagt er. „Bis auf einzelne Ausnahmen funktioniert das aber gut.“

Kein Problem mit der Beziehung auf Distanz

Das Telefon klingelt erneut. Klingelton: „Highway to hell“ – und das auf der Insel ohne privaten Autoverkehr. „Ja, ich bin gleich da.“ In dieser Woche hat Pitsch Glück. Seine Frau Olivia, Bibliothekarin in Warnemünde, hat das Homeoffice zu ihrem Mann auf die Insel verlegt. Das bedeutet ein selbst gekochtes Mittagessen. Es gibt Blumenkohl, Schnitzel und Pellkartoffeln, einfach und gut. Und was isst er so, wenn seine Frau nicht da ist? Pitsch verzieht das Gesicht und deutet auf einen kleinen Vorrat an Fertignudelgerichten. „Es hat ja nichts offen“, beklagt er. Mit der Beziehung auf Distanz haben beide kein Problem. „Aber es ist natürlich schöner, wenn wir zusammen sind.“ Die Insel verlässt Pitsch in der Regel nur an zwei Wochenenden im Monat – dann übernehmen die Kollegen in Bergen die Bereitschaft.

Während am Vormittag die aktuellen Dinge auf dem Zettel stehen, macht er am Nachmittag mehrmals in der Woche seine Runde. Eine Stunde, vielleicht auch zwei über die Insel, beschreibt er. „Mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Ich fahre langsam, die Menschen sprechen mich in der Regel an, haben Fragen, wollen etwas erzählen.“ Klatsch und Tratsch am Gartenzaun, Gerüchte und Geschichten? Er schaut wie eine Sphinx. „Ja, auch das.“ Touristen bzw. Zweitwohnungsbesitzer erkennt er auf dem Weg sofort. „Die sind nicht von hier“, sagt er und deutet auf ein Pärchen am Wegesrand. Woran er das erkennt? Er überlegt. „An der Kleidung, denke ich“, sagt er.

Tatsächlich sind die Gäste mit Daunenjacken in Knallfarben ausgestattet. Alle anderen Radler, die uns auf dem Weg begegnen, tragen eher dunkle Sachen, Mütze und Schal aus Wolle. Handschuhe. Es ist schließlich kalt auf dem Fahrrad, dem Hauptverkehrsmittel der Insel. Eine Frau grüßt und winkt, minutenlang begegnet uns auf der Fahrt niemand. In Kloster unterhalten sich zwei Männer über den Gartenzaun, in Neuendorf ist der Hermes-Bote unterwegs. Sonst herrscht Ruhe.

Seit der Kindheit Fan der Insel

„Manchmal ist das Meeresrauschen das lauteste Geräusch hier“, sagt er. „Aber ich kann mit Ruhe und Einsamkeit gut umgehen“, sagt er. Abends gehe er auch oft noch zum Spaziergang an den Strand, er habe es ja nicht weit, wo habe man sonst diesen Luxus? „Ein bisschen Bernstein finde ich oft, manchmal auch richtig große Exemplare. Die bekommt dann meine Frau.“ Kein Wunder, dass Pitsch den winterlichen Inselalltag inklusive Meerforellenangeln so schätzt, denn in seinen 35 Dienstjahren bei der Polizei hat er bereits sehr viel erlebt, auch die Montagsdemonstrationen vor dem Ende der DDR und zuletzt die 12-Stunden-Schichten in Corona-Zeiten. „Das war schon hart“, sagt der 59-Jährige.

„Als ich die Chance bekommen habe, das Arbeitsleben hier ausklingen zu lassen, habe ich sofort ja gesagt. Ich liebe diese Insel seit meiner Kindheit.“ Sein Vater arbeitete beim VEB Erdöl-Erdgas Grimmen und über die Erholungseinrichtung des Betriebs verbrachte der junge Eckhard jeden Sommer auf Hiddensee. „Ich kenne die Insel noch fast ohne Straßen, nur mit Sandwegen. Für uns Kinder bedeutete das eine unendliche Freiheit. Morgens raus aus dem Haus und den ganzen Tag unterwegs sein.“ Sogar einige Promis hat er damals entdeckt. „Hiddensee war damals ja auch schon Treffpunkt“, sagt er. „Ich habe Gojko Mitic und Renate Blume beim Ausritt beobachten können. Den Schauspieler Peter Bause habe ich auf dem Dampfer sogar mal kennengelernt.“

„Da braucht man Arsch in der Hose“

Der Sommer sei sowieso komplett anders, damals wie heute. Ein junger Kollege der Bäderpolizei hilft dann tagsüber, tausende von Tagesgästen kommen auf die Insel, die Anzahl der kleineren Delikte steige an. „Skipper, die zu tief ins Glas schauen und dann wilde Sau spielen“, beschreibt er. „Illegales Übernachten in den Dünen, Fahrradunfälle, Partys am Strand.“ Was ist denn, wenn eine Party eskaliert, will ich wissen. Er ist in so einem Fall ja schließlich meistens allein. „Da braucht man Arsch in der Hose“, sagt er. „Dann geht man hin und muss auch mal eine klare Ansage machen. Angst darf man nicht zeigen.“ Natürlich sei das nicht ganz ohne. Verstärkung kann im Notfall per Wassertaxi von der Insel Rügen angefordert werden, wenn es richtig schnell gehen muss, auch per Hubschrauber.

Aber er wisse auch, dass die Bevölkerung hinter ihm stehe. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt ein Blick ins Archiv der OSTSEE ZEITUNG. Vor vielen Jahren lehnte sich die Bevölkerung gegen den damaligen Inselpolizisten auf, sogar eine Fahrraddemo wurde organisiert. So etwas kann sich Pitsch nicht vorstellen. Er fühle sich jedenfalls sehr wohl auf der Insel, hätte auch viel positive Resonanz. „Man hilft sich, ich mag die Menschen“, meint Pitsch. „Aber ich stehe auch unter ständiger Beobachtung, anonym wie in der Stadt kann man hier nicht sein. Ich verkörpere hier die Polizei und muss eben immer so handeln, wie ich es auch von den Menschen verlange.“

Von Anne Ziebarth