Hier droht MV in den nächsten Tagen Hochwasser

Am Sonntagfrüh bis zum Mittag besteht an der Ostseeküste die Gefahr einer Sturmflut. Laut den Vorhersagen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) werden Wasserstände um 1,30 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Nach der derzeitigen Prognose ist am Sonntag, dem 29. März, zwischen 7 und 8 Uhr mit dem höchsten Stand des Hochwassers in Wismar zu rechnen. Dann könnte der Pegel bis zu 1,30 Meter über Normal steigen. Auf der Insel Poel soll der Wasserstand bis zu 1,20 Meter über Normal erreichen.

In Warnemünde wird zwischen 6 und 12 Uhr am 29. März mit dem Höchststand von etwa einem Meter über normal gerechnet. Am Nachmittag sinkt der Pegel dann bereits. Die Hansestadt Rostock erreicht das Wasser ebenfalls. Der höchste Pegel mit 1,10 Meter über normal wird zwischen 9 und 12 Uhr erwartet. Das Wasser zieht sich am frühen Nachmittag wieder etwas zurück.

Östlich von Rügen

Gegen 6 Uhr am 29. März steigt auch der Pegel in Althagen an. Hier steigt das Wasser gut 30 Zentimeter an. Dieser erhöhte Pegel bleibt eine Weile bestehen. Laut Prognose des BSH steigt er mindestens bis Mitternacht am Sonntag an.

Zwischen 18 und 20 Uhr steigt der Pegel in Barth am stärksten an, hier werden bis zu 40 Zentimeter über normal erwartet. Für Barhöft erwarten die Experten einen Pegel von gut 80 Zentimetern über normal. Dieser wird am 29. März zwischen 10 und 12 Uhr eintreten. In Neuendorf am Bodden müssen sie die Menschen auf eine Steigung von gut 70 Zentimetern einstellen. Der Pegel erreicht seinen Höchststand zwischen 6 und 12 Uhr. Ähnlich sieht es in Kloster aus – hier werden gut 60 Zentimeter über normal erwartet. Und an der Wittower Fähre soll der Pegel laut BSH gegen 12 Uhr den höchsten Stand mit gut 50 Zentimetern erreichen.

Rügen und Stralsund

Für Sassnitz auf der Insel Rügen sagen die Experten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie rund 60 Zentimeter hervor. Dort steigt der Pegel am Sonntag am Vormittag an – schon vor 12 Uhr sinkt er aber bereits wieder.

In Stralsund und Stahlbrode steigt der Pegel stärker an. In der Hansestadt soll der Höchststand mit etwa 95 Zentimetern zwischen 8 und 12 Uhr erreicht werden. Stahlbrode erwarte ein Pegel von bis zu einem Meter über normal.

Westlich von Rügen

Noch höher steigt das Wasser in Greifswald. Laut den Prognosen werden fast 1,10 Meter über normal erwartet. Der Höchststand tritt am Sonntagvormittag ein. Für die Insel Ruden werden 80 Zentimeter vorgegeben, ebenfalls Sonntagvormittag.

Wolgast muss sich etwas auf 45 Zentimeter mehr einstellen. Ab Sonntagmittag sinkt der Pegel auch hier wieder. Karnin erwartet ebenfalls etwas weniger als einen halben Meter. Allerdings wird der Höchststand hier gegen 18 Uhr am Sonntag erwartet.

Insel Usedom

In Koserow auf Usedom sollten sich die Menschen auf einen Pegelzuwachs von gut 80 Zentimetern einstellen. Dieser wird am frühen Sonntagmorgen erwartet.

