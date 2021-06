Hier haben die Jäger in Greifswald schon auf Wildschweine geschossen

Greifswald

Immer wieder die Wildschweine. Während das westliche Greifswald relativ unbescholten von den Tieren leben kann, sind sie im östlichen Teil, im Elisenhain, Eldena, Wieck und auch bis ins Ostseeviertel nach wie vor ein großes Problem. Anwohner berichten immer wieder von den Tieren, die Gärten umgraben, und die Bewohner ängstigen. Das ist die eine Seite. Greifswalder, die sich abends nicht mehr zu einem Spaziergang durch ihr Viertel trauen, vor der Bürgerschaft Anfang der Woche demonstrieren.

Auf der anderen Seite die Stadt: Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ist seit Wochen bemüht, Engagement zu zeigen. Ein ausgearbeiteter Plan mit sieben Punkten wurde Ende April durch die Bürgerschaft auf zehn Punkte gegen Wildschweine erweitert und seitdem umgesetzt. Vergrämen, nicht füttern und auch das Bejagen werden immer wieder als wichtigste Punkte gegen die Tiere genannt.

Wo in Greifswald werden die Wildschweine gejagt?

Zunächst: Winfried Kremer, Leiter des Greifswalder Immobilienverwaltungsamtes, macht klar: „Es ist nicht so, dass unser Wildtiermanager einfach losmarschiert und überall, wo ein Wildschwein stehst, schießt er,“ so Kremer. Die Stadt kann gar nicht einfach selbst schießen. Viel mehr sei es eine Absprache mit Universität und Jagdgenossenschaft, den Besitzern der Flächen. Und die waren fleißig. Eine Karte zeigt die Abschüsse im Greifswalder Stadtgebiet, die seit April vorgenommen wurden.

Die meisten Tiere wurden östlich von Greifswald geschossen. Am Ende der Hainstraße, in der Nähe des Elisenparks, an der Anklamer und Schönwalder Landstraße und in der Nähe des Strandbades. Auf Nachfrage der OSTSEE-Zeitung bestätigte die Stadt, dass diese Abschüsse meist in den Abendstunden erlegt wurden, zwischen 20 und 3 Uhr.

An diesen Orten hat die Stadt bereits Wildschweine erlegt. Quelle: Stadtverwaltung Greifswald

Wurden die richtigen Tiere geschossen?

Es gibt aber noch ein Problem: Böse Zungen behaupten, dass die geschossenen Tiere gar nicht die Stadtschweine waren. Also jene Tiere, die seit über einem halben Jahr in Eldena und beim BBW Gelände leben und deren Frischlinge noch nie Wald gesehen haben. Die Stadt wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Sämtliches Schwarzwild, das sich in den angrenzenden Revieren der Stadt wohlfühlt, ist potenziell eine Gefahr für Greifswald“, heißt es auf Nachfrage. Da die Tiere aber nicht besendert seien, könne somit nicht eindeutig gesagt werden, welcher Rotte die gestreckten Tiere angehören.

Stattdessen beruhen die Schüsse auf „Einschätzungen, die auf immer wiederkehrende Sichtungen und Beobachtungen der Jäger, des Wildtiermanagers und des Stadtförsters sowie des Zählens der einzelnen Rotten zusammen beruhen“, so die Antwort der Stadtverwaltung

Wie soll es mit den Wildschweinen weitergehen?

Zunächst gibt es den Plan, weiter Jagd auf die Tiere zu machen, sie weiter zu vergrämen und diese Maßnahmen auch Schritt für Schritt auszuweiten. Zum Beispiel, indem die Stadt neue Hochsitze an verschiedenen Stellen aufbaut. Diese müssen mindestens drei Meter hoch sein und von bewohntem Gebiet abwärts stehen. So sind die Regeln für das Jagen in der Stadt. Winfried Kremer sagt ganz offen: „Wir bohren ein dickes Brett“.

Die Verwaltung will aber nicht nur von Abschuss zu Abschuss denken, sondern schaut bereits weiter in die Zukunft. Diese könnte etwas abgeschotteter werden, als gewohnt. Große Teile der Grünflächen in Eldena könnten, sobald das letzte Wildschwein verschwunden ist, umzäunt werden. Betroffen wäre vor allem der grüne Streifen zwischen Mühle und Klosterruine, der Wieck und Eldena trennt und von dem Studentenstieg durchschnitten wird, der aktuell als einer der Hotspots für Wildschweine gilt.

Eine Prognose will Kremer nicht wagen. Er hoffe jedoch, dass es in einem halben Jahr nicht noch einmal zu einer solchen Situation komme.

Von Philipp Schulz