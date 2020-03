Hier kommt der Nachschub: Hochbetrieb im Norma-Logistikzentrum Rostock

Dummerstorf

Während das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kommt, geht es in einer Riesenhalle nahe des Autobahnkreuzes Rostock geschäftiger als gewöhnlich zu: Staplerfahrer kutschieren palettenweise Ess- und Trinkbares durch die Gänge, Lebensmittel werden auf Lkw geladen und per Sattelzüge in alle Landesteile gebracht.

Hier in Dummerstorf hat die Discounterkette Norma ihr Logistikzentrum, das rund 70 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg mit Nahrungsmitteln und Non-Food-Artikeln beliefert.

Durch die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten Hamsterkäufe hätten seine 110 Mitarbeiter gerade alle Hände voll zu tun, sagt Ulrich Schrage, der den 22 000 Quadratmeter großen Norma-Umschlagplatz bei Rostock leitet. „Wir werden alles dafür tun, die Versorgung unserer Kunden sicherzustellen.“

Derzeit seien die Lieferketten intakt. Sollten dennoch einzelne Produkte nicht verfügbar sein, sei das kein Grund zur Panik, denn Nachschub sei gewiss schon unterwegs. Angst, Artikel dauerhaft nicht zu bekommen, müssten Kunden nicht haben. „Die Bestände können in der Regel kurzfristig wieder aufgefüllt werden“, sagt Schrage.

Das gelte auch für zuletzt stark nachgefragte Artikel wie Nudeln oder Toilettenpapier. Schrage betont: „Trotz der erhöhten Abverkäufe aus den Bereichen der haltbaren Lebensmittel und Papierwaren sehen wir keine Gefahr für Versorgungsengpässe. Das Lager in Dummerstorf ist gut gefüllt.“

Die Corona-Krise trifft den Einzelhandel stark: Geschäfte, die nicht zwingend für die Versorgung der Bevölkerung nötig sind, müssen geschlossen bleiben. Supermärkte und Discounter wurden dagegen förmlich überrannt.

Bundesweit hatten sich in den vergangenen Tagen viele Verbraucher mit Waren wie Klopapier und Konserven bevorratet. Logistik-Chef Ulrich Schrage appelliert „an die Vernunft und Solidarität unserer Kunden, auf Hamsterkäufe weitestgehend zu verzichten.“ Eine beschränkte Abgabe von Lebensmitteln soll es – Stand 18. März – in den Norma-Filialen aber nicht geben, so Schrage.

Auch Bundesfamilienministerin Julia Klöckner ( CDU) hat appelliert, Panikkäufe zu unterlassen, da diese unnötig seien. Und der Einzelhandel stellt klar: In Deutschland sei die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert und vorerst werde sich auch preislich für Kunden nichts ändern.

Darum sind Regale trotzdem leer

Dass Kunden beim Einkauf dennoch manchmal leere Regale vorfinden, erklären Handelsexperten so: Viele Supermärkte und Discounter hätten nur begrenzte Lagerflächen, platzfordernde Produkte wie Klopapier seien daher nicht in riesigen Mengen vorrätig. Außerdem würden haltbare Lebensmittel im Gegensatz zu Obst und Gemüse nicht tagtäglich angeliefert.

Dass sich viele Menschen aller Mahnungen zum Trotz mit Waren wie Nudeln oder Klopapier bevorraten, führen Psychologen auf den Wunsch zurück, in unsicheren Zeiten ein Gefühl von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Bei anderen wiederum löse der Anblick sich leerender Regale das Bedürfnis aus, ebenfalls in großem Stile einzukaufen.

Kunden wertschätzen Einsatz von Logistikern und Kassierern

Dafür, dass der Warenstrom auch in der Corona-Krise beständig weiter fließt, legen sich im Dummerstorfer Logistikzentrum Lageristen, Kommissionierer und Disponenten unermüdlich ins Zeug. Gleiches gelte für die Beschäftigten in den Norma-Filialen, sagt Ulrich Schrage. „Viele Kunden bedanken sich dafür.“ Dieser Wertschätzung schließe er sich in vollem Umfang an.

Supermärkte bleiben geöffnet Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben zunächst bis zum 19. April alle Geschäfte geschlossen, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Geöffnet bleiben hingegen die vielfach am Ortsrand gelegenen Supermärkte. Vor allem sie sollen dafür sorgen, dass sich die Menschen weiterhin uneingeschränkt mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken können. Auch Wochen- und Getränkemärkte, Lieferdienste, Apotheken und Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen und Baumärkte sind von den Schließungen ausgenommen. Ziel der Zwangsschließungen ist nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die drastische Verringerung der sozialen Kontakte. Damit soll die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus eingedämmt und die Infektionswelle deutlich abgebremst werden.

