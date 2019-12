Hier müssen Sie am Donnerstagmorgen mit Glatteis und Nebel rechnen 

Rostock/Greifswald/Stralsund

„Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte“, warnten die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in am frühen Donnerstagmorgen. Die Warnung gilt vorerst von 5.27 bis 8 Uhr am Donnerstagmorgen für große Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe 1 von 3.

Die Warnung des DWD gilt für die Kreise Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Rostock.

Im Westen von Mecklenburg-Vorpommern warnt der Deutsche Wetterdienst vor Nebel. Diese Warnung betrifft vor allem die Kreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim.

In gelb markierten Gebieten kommt es am Donnerstagmorgen zu Nebel. Quelle: DWD

Bitte fahren Sie überall vorsichtig und denken Sie daran, dass es in dieser Jahreszeit immer und überall plötzlich glatt werden kann!

Die Wettervorhersage:

