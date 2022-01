Schwerin/Rostock

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns werden am Montagabend wieder Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. Angemeldet sind Veranstaltungen laut Polizei etwa in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg oder Greifswald. In Rostock und Schwerin wollen sich gleichzeitig Gegendemonstranten versammeln. Sie wollen damit ein Gegengewicht zu der zunehmenden Beteiligung von Rechtsextremisten bilden, die zuletzt beobachtet wurde.

Am vergangenen Montag hatten sich den Angaben zufolge im Nordosten rund 12.000 Menschen an den Kundgebungen gegen die Beschränkungen beteiligt. Allein in Rostock sind am kommenden Montag wieder sechs Versammlungen angemeldet. Einige Straßen müssen deshalb gesperrt werden.

OZ begleitet Demo in Rostock im Liveticker

Die OZ wird die Demonstrationen in Rostock wie schon am vergangenen Montag im Liveticker begleiten. Hier werden sie ab morgen um 16 Uhr über die Geschehnisse in Echtzeit informiert.

Von dpa/OZ