Heringsdorf

Am Sonntagmorgen um 6 Uhr startete der Heringsdorfer Planer Harald Linde zusammen mit Freunden aus den Kaiserbädern und aus Misdroy einen Hilfstransport mit sechs Großraumlimousinen an die ukrainische Grenze. Neben unverderblichen Lebensmitteln, Wasser, Babynahrung, warmer Kleidung und frischem Obst sollen vor allem auch Flüchtende von der Grenze, die nicht wissen wohin, mitgenommen werden. Zudem hofft Harald Linde, die Cousine seiner Frau und deren 16-jährige Tochter zu treffen, um sie mit nach Deutschland zu bringen.

Am Sonntagabend 23.12 Uhr melden sich die Fahrer: Noch 30 km bis zu einem kleinen Grenzübergang im Wald. Ein Übergang weiter, etwas dichter an Lemberg liegend, ist das totale Chaos. Hunderte warten dort auf Verwandte und Freunde aus Polen und Tschechien. Deshalb wurde dem deutsch-polnischen Hilfskonvoi empfohlen, den kleineren Übergang weiter oben an der Grenze im Wald zu nehmen.

Spenden werden im Gemeindehaus entgegengenommen

In dem kleinen Dorf direkt vor dem Grenzübergang gibt es ein Gemeindehaus, wo Hilfe organisiert wird, Spenden verteilt werden. Dorthin bringen kleine Shuttlebusse der Feuerwehr vor allem jene Frauen und Kinder, die sich dringend aufwärmen müssen. Dort werden auch die Helfer von den Inseln Usedom und Wollin warmherzig empfangen und mit Essen versorgt.

Der Hilfskonvoi von der Insel Usedom wird am Dienstagmorgen mit einem Frühstück versorgt. Quelle: Harald Linde

Doch wo liegen Usedom und Heringsdorf, fragen sich alle, denn von solch einem Ort haben sie noch nie gehört, berichtet Linde. Die Autokennzeichen werden argwöhnisch betrachtet und immer wieder nachgefragt, warum sie 1000 km gefahren sind. Erst, als die Usedomer per Google-Maps zeigen, wo sie herkommen, schenkt man ihnen Glauben. Denn vom polnischen Badeort Swinemünde haben sie schon gehört.

Dann geht es zum Grenzübergang, sozusagen direkt bis zum Schlagbaum. „Es ist eine sehr große und moderne Grenzübergangsanlage mit einer Lichterkette bis zum Horizont. Auf ukrainischer Seite die wartende, riesige Autoschlange“, schildert Harald Linde. Seine Verwandte, auf die er treffen will, wartet dort schon seit 24 Stunden und hat noch immer 15 km Weg vor sich. Wird sie es rechtzeitig schaffen, auf die Usedomer zu treffen?

Ukrainer hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist

Die Nacht ist sehr kalt, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die Männer schlafen bei laufendem Motor in ihren Autos im Schlafsack. „Helfer-Mädels“ an der kleinen Zeltausgabe sorgen dafür, dass die Männer um den Heringsdorfer Planer Kontakt finden. Schnell wird dabei klar, dass viele der Flüchtenden auf der polnischen Seite direkt an der Grenze auf Verwandte aus Polen und Tschechien warten, die sie abholen.

In dem kleinen Dorf an der Grenze kommen im Gemeindehaus immer neue Flüchtlinge an. Die meisten warten auf Verwandte und Bekannte, die sie abholen. Quelle: Harald Linde

„Die Menschen aus der Ukraine können sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie 1000 km weit reisen sollen, wo doch die riesigen Städte Wroclaw, Warschau und Krakau gar nicht so weit entfernt sind. Außerdem hoffen sie, dass der Krieg schnell zu Ende ist, um auf kurzem Weg wieder nach Hause zurückkehren zu können“, berichtet Harald Linde am Montagmorgen.

Flüchtende sind misstrauisch

Glücksmomente dann am Vormittag: Seine Cousine Julia trifft ein, der Heringsdorfer schließt sie voller Freude in die Arme. Und die mitgebrachte Babynahrung findet reißenden Absatz unter den wartenden Müttern. Die Männer von den Inseln Usedom und Wollin werben derweil unter den Flüchtenden mit ihren Reisemöglichkeiten nach Deutschland.

Die Helfer von der Insel Usedom haben auch Babynahrung mitgebracht. Die wird mit Freude entgegengenommen. Quelle: privat

Doch obwohl der Hilfskonvoi seriös wirkt und auch Rotes-Kreuz-Schilder an den Fahrzeugen befestigt sind, um die humanitäre Hilfe deutlich zu machen, ist die Nachfrage sehr überschaubar. „Die meisten Flüchtenden haben feste Ziele avisiert, wo sie hinwollen. Wer kein direktes Ziel hat, will höchstens in die drei großen Städte. Weiter trauen sie sich auch nicht, weil sie fürchten, Menschenhändlern in die Fänge zu geraten, die ihnen die Pässe abnehmen“, hat Linde beobachtet.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückweg mit gefüllten Fahrzeugen

Am Dienstagnachmittag geht es Richtung Deutschland zurück. Drei Frauen haben sich gemeldet, die nach Swinemünde und von dort weiter mit der Fähre zur Verwandtschaft nach Schweden wollen. Auch weitere Geflüchtete sitzen in den Fahrzeugen, wollen nach Deutschland. Gegen 17.30 Uhr befindet sich der Konvoi von der Insel Usedom auf der großen Europastraße Richtung Krakau.

Harald Linde schickt eine Sprachnachricht: Er freut sich, dass ihnen auf der Gegenfahrbahn Richtung Ukraine in großer Kolonne Armee-Lkw mit Sondersignal entgegenkommen, die voll beladen sind. Zeitgleich fliegen über ihnen Transall-Maschinen ebenfalls Richtung Ukraine. Harald Linde vermutet darin leichtes militärisches Gerät. „Dieses Land braucht unsere Hilfe“, sagt er mit bebender Stimme.

Von Cornelia Meerkatz