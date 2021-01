#wirgehenMITunter: Mit einem stillen Protest haben Rostocks Einzelhändler am Donnerstag auf ihre Existenznot aufmerksam gemacht. Sie fordern schnelle und unbürokratische Auszahlung staatlicher Hilfen. Wie ernst die Lage der Läden ist und was Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen dazu sagt.

#wirgehenMITunter. So lautet der Hilfeschrei, den Händler bundesweit am 1. Februar über die sozialen Netzwerke verbreiten möchten. In Rostock hat die Branche bereits am Donnerstag analog auf ihre Not aufmerksam gemacht, zum Beispiel vor dem Schuhhaus Höppner. Quelle: Ove Arscholl