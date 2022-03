Rostock

Der Krieg in der Ukraine und das Leid der Bevölkerung bewegen die Menschen in MV, veranlassen viele von ihnen, ihre Solidarität zu zeigen und zu helfen. Da transportiert Busunternehmer Thomas Krohn mit vielen weiteren Geschäftsleuten aus Grevesmühlen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze, der Binzer Vadym Kanakhovskyi sammelt Medikamente, Klappbetten, Bettwäsche, Taschenlampen, Schlafsäcke, Unterwäsche und warme Socken und auch der Heringsdorfer Planer Harald Linde startete zusammen mit Freunden aus den Kaiserbädern und aus Misdroy einen Hilfstransport mit sechs Großraumlimousinen an die ukrainische Grenze. Gebracht haben sie neben unverderblichen Lebensmitteln auch Wasser, Babynahrung, warme Kleidung und frisches Obst. Die Liste der so offensichtlichen Hilfsbereitschaft ließe sich fortsetzen. Viele Leser zollen den Menschen Respekt.

Marcus Eggert meint: „Super, super Aktion. Großes Lob. Danke, dass es solche tollen Menschen gibt. Die Frauen und Kinder werden es euch immer und ewig danken.“ Teddy Neumann sagt nur: „Stark.“ Christian Schleicher dazu: „Respekt Leute.“ Toni Schwager fügt hinzu: „Ich finde es auch eine tolle Sache.“ Ottmar Bergschmidt notiert: „Welch Schrecken, den kaum einer von uns nachvollziehen kann. Es ist eine junge Nation, die von einem übermächtigen Feind überfallen wird. Wir sollten froh sein, dass uns derartige Schrecken erspart sind und helfen, wo wir können.“

Ludger Schiemann fordert weitergehende Hilfe: „Die NATO muss der Ukraine endlich Hilfe anbieten, damit das Leid gestoppt werden kann. Wir müssen den Preis für den Krieg erhöhen, damit der Frieden eine Chance hat. Nach der Ukraine greift Putin ein NATO-Mitglied an. Also sollten wir jetzt handeln und zum Beispiel eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten und robust verteidigen.“

„Wir hier mit sicherem Abstand können das Leid der Ukrainer nicht ermessen“

Thomas Randhahn ergänzt: „Wir hier mit sicherem Abstand können das Leid der Ukrainer nicht ermessen. Ich – Mitte 50 – würde an der Grenze von meinen Lieben getrennt, ohne zu wissen, ob man sich in diesem Leben noch mal sehen wird. Was müssen das für Szenen sein, was für ein Leid, das sich vor allem für immer in die Herzen der Kinder einbrennen wird. Ich bewundere den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer ob der haushohen Überlegenheit der russischen Truppen. Ich wünschte, sie können den Truppen widerstehen. Es scheint ein aussichtsloser Kampf. Diese perfide Situation macht auch deutlich, in welche desolate Situation die Langzeitkanzlerin die Bundesrepublik in Bezug auf die eigene Verteidigungsfähigkeit geführt hat. Es scheint, als wären wir leichte Beute für Angreifer jedweder Coleur.“

Mit Blick auf eine mögliche Flüchtlingswelle nach Deutschland schreibt Bernhard Henry Scheuer: „Migranten aus der Ukraine sind willkommen. Sie haben unsere Kultur, unsere Religion, können lesen und schreiben, sind fleißig, vor allem gute Handwerker, sind friedlich. Keine Extremisten.“ Henning Cuwie schließt mit den Worten: „Ich erwarte von der internationalen Staatengemeinschaft, dass Putin, sollte er irgendwann außerhalb seines Einflussbereiches gesehen werden, umgehend verhaftet und dem Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag übergeben und dort angeklagt wird.“

