Schützen Bienenstiche vor Corona? Die Frage mag skurril klingen, hat aber einen ernsthaften Hintergrund: Im Corona-Ursprungsland China ist einer Untersuchung zufolge kein einziger Imker von der Pandemie betroffen gewesen, nicht mal in der besonders schwer getroffenen Region Wuhan.

Chinesische Forscher vermuten nun, dass die Imker durch Bienengift möglicherweise eine Toleranz gegen das Coronavirus aufgebaut haben. Dem wollen deutsche Forscher nun in einer Studie nachgehen, an der sich auch Imker aus MV beteiligen.

Immune Imker?

Wie oft Imker gestochen werden, wie die Reaktionen auf Stiche waren, das will Mediziner Prof. Dr. Karsten Münstedt, Chefarzt am Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl ( Baden-Württemberg), ermitteln. Der Gynäkologe ist selbst Imker und will zusammen mit zwei Kolleginnen, Dr. Heidrun Männle vom gleichen Klinikum und Prof. Dr. Jutta Hübner von der Universität Jena, erforschen, ob Bienengift möglicherweise gegen Covid-19 hilft. Dazu hat das Ärzteteam einen Fragebogen erarbeitet und Imker in ganz Deutschland zur Teilnahme an der Umfrage aufgerufen.

In China wurden in der vom dortigen Imkerverband Anfang März gestarteten Studie 5115 Imker befragt, davon 723 aus der Region Wuhan. Obwohl einige Imker Kontakt zu infizierten Personen hatten, ist niemand an Covid-19 erkrankt. Münstedt meint dazu: „Es wäre toll, wenn man wüsste, dass Imker dagegen immun sind.“

In Kenntnis der Studie, deren Ergebnisse Ende April in der Zeitschrift „Toxicon“ veröffentlicht wurden, sah Münstedt die Möglichkeit für eigene Forschungen. „Ich habe Imkerverbände, alle Vereinsvorsitzenden angeschrieben und um Weiterleitung des Erhebungsbogens gebeten“, berichtet der Mediziner. Die Resonanz sei gut.

Interessante Option im Kampf gegen Covid-19

„Wir beteiligen uns“, erklärt Carsten Fischer, Vorsitzender des Landesverbandes MV, „und haben all unseren Imkern freigestellt, die Fragen zu beantworten.“ Die Erhebung richtet sich jedoch nur an Imker, die selbst an Corona erkrankt oder zu infizierten Personen Kontakt hatten. Angesichts der Infiziertenzahlen in MV würde es nur wenige betreffen.

Die Bienen hierzulande haben gerade fleißig zu tun: Nach dem Raps stürzen sie sich auf die Linden und all die Blumen in Gärten und am Wegesrand. Sie sammeln Nektar und produzieren daraus Honig. 2945 Imker in MV halten zu diesem Zweck insgesamt 27 882 Bienenvölker.

„Sollte sich die Hypothese der chinesischen Mediziner auch in Deutschland bestätigen, wäre Bienengift vielleicht eine interessante Option bei der Bekämpfung von Covid-19 – oder aber Imker müssen sich nicht sorgen“, sagt Münstedt, der die Studie aus eigener Tasche finanziert. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg. Ende Juli wolle das Team mit der Auswertung der Fragebögen beginnen.

Corona-Experte Reisinger : Bienengift nicht voreilig einsetzen

„Eine interessante Hypothese, die es nun zu prüfen gilt“, reagiert Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger aus Rostock. Bienengift rufe eine Reihe immunologischer Vorgänge hervor. „Sollte sich epidemiologisch herausstellen, dass ein Zusammenhang zwischen zahlreichen Bienenstichen und einer Reduktion von Covid-19 Erkrankungen besteht, wird man sowohl die Wirkung des Bienengiftes selbst als auch die Auswirkungen der immunologischen Veränderungen zunächst im Reagenzglas untersuchen müssen“, erklärt der Tropenmediziner.

Prof. Dr. Emil Reisinger Quelle: Uni

Wenn sich ein Zusammenhang zwischen immunologischen Veränderungen und der Erkrankung herausstellen sollte, wäre das eher ein vorbeugender und kein therapeutischer Ansatz. „Diese Hypothese, die bisher nicht erwiesen ist, darf keinesfalls dazu führen, dass voreilig Bienengift gegen Covid-19-Erkrankungen eingesetzt wird“, betont Reisinger.

Volle Zustimmung des Mediziners Münstedt: „Mein Ziel ist es auch, die Auswüchse der Apitherapie in vernünftige Bahnen zu lenken“, betont der Arzt. Die Apitherapie, eine Behandlungsmethode mit Bienenprodukten, die eher esoterische Konzepte verfolge – ohne wissenschaftlichen Beleg – habe schon wenige Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie erste Therapiekonzepte mit Bienenprodukten gegen Covid-19 angeboten. „Das war mir suspekt“, sagt Münstedt, der mit seinen Forschungen nun eine wissenschaftliche Grundlage anstrebt.

Von Doris Deutsch