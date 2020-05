Himmelfahrt trotz Corona: Diese Regeln gelten in MV für Familienausflug und Bollerwagen-Tour

Grevesmühlen

Nächsten Donnerstag ist Himmelfahrt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona bestimmt den Alltag. Was ist eigentlich erlaubt beim Ausflug am Vatertag? Wie viele Familien dürfen zusammen draußen sein? Was ist mit der Grillparty?

Mathias Diederich, stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg und zuständig für Ordnungsangelegenheiten und die Umsetzung der Corona-Verordnungen, beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mathias Diederich (CDU), stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg. Quelle: Prochnow

Dürfen Gruppen wie in den vergangenen Jahren mit dem Bollerwagen unterwegs sein?

Nein, sagt Matthias Diederich, feiernde Gruppen seien nach wie vor nicht erlaubt. Die Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich inzwischen auch in der Öffentlichkeit treffen. Für Feiern gilt dies allerdings nicht. Diese seien nach wie vor nur in der Kernfamilie möglich. „Es gilt nach wie vor das Kontaktverbot. Es soll verhindert werden, dass Kontakte ständig wechseln oder Fremde miteinander in Kontakt kommen“, so Diederich.

Also kein Ausflug an Himmelfahrt ?

Doch, aber nur im Kreis des eigenen und eines weiteren Hausstandes. Beziehungsweise Nachbar A kann mit Nachbar B zusammen losziehen. Sobald aber Nachbar C dazukommt, verstößt das gegen die Landesverordnung.

Was ist mit dem Grillen im Garten mit Freunden beziehungsweise der Party im Hof?

Das erlaubt die Landesverordnung leider noch nicht. Feiern darf man derzeit nur in der Kernfamilie. Dazu gehören Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel – mittlerweile auch Geschwister und Urenkel sowie die jeweiligen Ehegatten, Lebenspartner und Lebensgefährten.

Laut den neuen Verordnungen dürfen an Veranstaltungen in Gebäuden 75 Personen teilnehmen, draußen sind 150 Personen erlaubt. Also dürfen auch Konzerte wieder stattfinden?

Ganz so einfach ist das nicht. Ständige Spielstätten bleiben geschlossen und auch in Gaststätten dürfen keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Ab Montag sind dann aber in anderen Räumen wieder Veranstaltungen zugelassen, beispielsweise die Vereinsversammlung oder der Parteitag und vielleicht auch ein Konzert. Hier muss aber immer der Abstand von 1,50 Metern gewahrt werden. Das geht meist nur in größeren Räumen wie z. B. Sporthallen, Gemeindesälen oder Kirchen. Bei allen Veranstaltungen gilt, dass keine Speisen und Getränke ausgegeben werden dürfen.

Größere Feiern sind nach wie vor nicht erlaubt. Für alle diese Veranstaltungen ist das Einvernehmen mit dem Landkreis herzustellen, welcher auch besondere Auflagen für besondere Veranstaltungen festlegen kann. Bei Konzerten gelten dann aber besondere Abstandsregeln für die Darsteller auf der Bühne.

Was ist mit Kinos und Theatern?

Die bleiben auch weiterhin geschlossen, bis eine weitere Verordnung dies regelt.

Von Michael Prochnow