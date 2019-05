Rostock

Egal ob sportlich, entspannend oder kulinarisch – In Mecklenburg-Vorpommern locken am Himmelfahrts-Wochenende viele interessante Ausflugsziele. Der Tourismusverband MV zählt mehr als 500 Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen stattfinden.

Die Wetterprognose ist indes durchwachsen. Laut dem NDR-Meteorologen Stefan Kreibohm steigen die Temperaturen zwar wieder, ansonsten bleibt es aber wechselhaft. Das Schauerrisiko sei hoch. „Richtiges Sommerwetter ist noch nicht in Sicht“, so der Wetterexperte.

Tobias Woitendorf, stellvertretender Geschäftsführer des Tourismusverbandes, ist dennoch optimistisch: „Das Wetter wird an der Küste oder an den Seen meist doch besser als erwartet. Es lohnt sich also, die Wetter-App im Blick zu haben.“

Spaß für die ganze Familie

Im Spaßbad Wonnemar in Wismar erhalten am Sonntag, 2. Juni, alle Kinder vier Stunden lang freien Eintritt. Zudem können sie lernen, wie eine Meerjungfrau zu schwimmen. Anmeldungen sind im Voraus online abzugeben an marketing-wismar@WONNEMAR.de. Weitere Infos unter www.wonnemar.de/wismar.

Auch in Rostock gibt es für die Kleinen viel zu erleben. Der Zoo veranstaltet am Sonnabend, 1. Juni, eine Kindertags-Rallye. Los geht es um 10 Uhr am Barnstorfer Ring 1. Die Teilnehmer erkunden dort den Zoo und testen ihr tierisches Wissen. Am Sonntag locken aufregende Bühnenshows und Mit-Mach-Aktionen. Alle Infos gibt es unter www.zoo-rostock.de.

Im Rostocker Iga-Park findet die Messe „Flair am Meer“ statt. Rund 100 Aussteller präsentieren dort von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag die neuesten Trends rund ums Haus und den Garten. Die vielfältigen Bereiche des Messegeländes laden zum Bummeln, Stöbern und Entspannen ein. Tickets können online oder an der Vorverkaufskasse in der Stadthalle erworben werden. Ein besonderer Tipp ist das Feiertagsticket für vier Euro. Alle Infos unter www.inrostock.de/messen/flair-am-meer.

Hier wird gebummelt und gestaunt

Gebummelt wird am Sonnabend und Sonntag auf dem 17. Bernsteinpromenadenfest in Göhren auf Rügen. Täglich ab 11 Uhr verzaubern bunte Stände, Konzerte, Tanzveranstaltungen und ein Höhenfeuerwerk die Gäste. Der Eintritt ist frei.

Blumig wird es am Freitag, 31. Mai, auf dem Rhododendronparkfest in Graal-Müritz. Bis Sonntag gibt es dort viele Angebote für alle Altersgruppen zum Zuschauen und Mitmachen. Die Kulisse des Parks lädt mit dem bunten Blütenmeer zum Staunen und Entspannen ein. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.graal-mueritz.de.

Events zum Herrentag

In der Landeshauptstadt findet am 30. Mai der traditionelle Floh- und Krammarkt statt. Schon seit Jahren zieren immer wieder am Herrentag vielfältige Stände die Schweriner Fußgängerzone. Von 10 bis 17 Uhr verkaufen zahlreiche Händler Neues und Gebrauchtes, Trödel und Antiquitäten. Gastronomen bieten verschiedene Köstlichkeiten an.

Alle Männer, die den Herrentag lieber in einer Wellnessoase verbringen möchten, sind im Erlebnispark Hansedom in Stralsund genau richtig. In der Seestern Therme gibt es am Donnerstag mehrere Herrentagsaufgüsse in der 95 Grad-Sauna. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Alle Infos unter www.hansedom.de.

Christi Himmelfahrt ist nicht gleich Herrentag Am 40. Tag der Osterzeit wird im christlichen Glauben die Rückkehr von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu seinem Vater in den Himmel gefeiert. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Zwei Jahre später erklärten die Nationalsozialisten diesen Tag zum Vatertag. Der Ursprung: Für die Christen stellt die Fahrt des auferstandenen Jesus gen Himmel die wichtigste Rückkehr eines Sohnes zu seinem Vater dar. Ursprünglich soll die Amerikanerin Sonora Smart Dodd Ende des 19. Jahrhunderts den Tag zu Ehren der Väter eingeführt haben. Auch in anderen Ländern gibt es einen Vatertag. Dieser fällt aber nicht immer auf Himmelfahrt: In China, Großbritannien, den USA oder Frankreich werden die Väter meist am dritten Sonntag im Juni zelebriert. Am 19. März, dem Josefstag, wird in Italien, Spanien, Portugal oder Kroatien der Vatertag gefeiert. In skandinavischen Ländern, wie Finnland, Norwegen, Schweden oder Island, wird am zweiten Sonntag im November gefeiert. Bonus: 2008 fiel Himmelfahrt/Herrentag auf den Tag der Arbeit am 1. Mai. Dies passiert erst 2160 wieder.Der Herrentag oder „Tag des Herren“ ist auch ein Synonym für den Sonntag.

Hier gehts’s sportlich zu

Wer sich nach Action sehnt, kann den Recknitztal-Lauf besuchen oder teilnehmen. Los geht es am Donnerstag um 10 Uhr in Kavelsdorf (Eixen). Das Lauf-Event bietet sechs verschiedene Strecken von 400 Metern bis 21,5 Kilometer. Infos zur Anmeldung gibt es unter www.recknitztallauf.de.

Ein weiterer Sportwettkampf wird in Zinnowitz auf Usedom ausgetragen. Das „Xtreme Coast Race“ beginnt am Freitag mit der Auslosung der Teams und dem ersten Kennenlernen. Am Sonnabend messen sich die Topathleten in Disziplinen wie Surfski, Biken und Laufen. Am Sonntag finden weitere Sportevents, ein gemeinsames Frühstück und eine Feier für jedermann statt. Alle Infos unter www.xtreme-coast-race.com.

Sportlich geht es auch beim Beach Cup am Strand von Boltenhagen zu. Am Sonnabend können sich dort Volleyballfreunde jedes Niveaus in gemischten Teams miteinander messen. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Alle Teams müssen bis 9.30 Uhr vor Ort sein. Ein Startgeld von 40 Euro muss im Voraus bezahlt werden. Die Siegerehrung findet um 17.30 Uhr statt. Weitere Infos zum Event und zur Anmeldung gibt es unter www.kluetzer-volleybulls.de.

