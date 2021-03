Woltow

Große Aufregung in dem beschaulichen Ort Woltow in der Nähe von Tessin (Landkreis Rostock). Eine etwa 3000 Tiere umfassende Schafsherde sorgte in den frühen Morgenstunden am Montag für Wirbel.

Beim Umsetzen der Herde von einer auf eine andere Wiese brachen dutzende Tiere aus und irrten anschließend auf der Hauptstraße des Ortes umher. Mehrere Autofahrer, deren Weiterfahrt versperrt wurde, meldeten sich daraufhin im Radio und berichteten von der tierischen Verkehrsstörung. So schilderten Augenzeugen, dass zahlreiche Schafe sogar bis in den benachbarten Ort Selpin gelaufen seien.

Autofahrer mussten Verspätung einplanen

Im Verkehrsfunk warnte das Radio schließlich vor der Gefahr für die Autofahrer. Die Schafe konnten später wieder eingefangen und auf der Wiese am neuen Standort eingezäunt werden. Zwei zu der Herde gehörende Schäfer legten Zäune aus und sorgten so dafür, dass die Tiere nicht nochmal ausbrechen konnten.

Die Schafe selbst nahmen den Umstand mit einem Blöken relativ locker, für manche Autofahrer hingegen dürfte der Weg zur Arbeit mit weniger Gelassenheit, dafür aber mit zeitlichem Verzug abgelaufen sein.

Von Stefan Tretropp