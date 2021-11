Stralsund

Plötzlich standen ihre Mutter, ihre Schwester und ihr Freund in der Tür ihres Patientenzimmers. Als sie Julia Dinse fest umarmten, konnten sie nicht mehr an sich halten – alle brachen in Tränen aus. „Ich weiß gar nicht, wie sie es überhaupt ins Krankenhaus geschafft haben“, sagt die heute 33-Jährige über diesen schweren Moment vor fast einem Jahr. „Denn zu der Zeit war im Krankenhaus wegen Corona nur Besuch von einer Person erlaubt.“

Ihren Liebsten war es eine Herzensangelegenheit, Julia beizustehen. Denn kurz zuvor hatte die Stralsunderin eine niederschmetternde Diagnose erhalten: „Sie haben einen Hirntumor“, sagte der Arzt, der gleich mit einem ganzen Team aus Kollegen und Schwestern vor ihrem Bett stand. Ihre Reaktion: „Das kann nicht sein. Sie müssen meine Akten vertauscht haben!“ Denn Anfang 30, voller Energie und Lebenslust, hatte sie nicht das Gefühl, dass mit ihr irgendwas nicht stimmte. Da war nur dieses taube Gefühl im Bein.

Warum traf es gerade sie?

Aber dann zeigten ihr die Ärzte ein MRT-Bild ihres Gehirns. Sie las darauf ihren Namen und erkannte einen weißen Fleck, der dort nicht hingehörte. Offenbar drückte der bösartige Auswuchs auf ein bestimmtes Areal im Kopf, was das Problem im Bein verursachte. Aber wie konnte der Tumor so groß werden? Was war die Ursache? Warum traf es gerade sie? Fragen, auf die Julia Dinse bis heute keine Antworten hat.

Damals dachte sie: „Irgendwer muss doch Schuld haben.“ Und es dauerte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass die Ärzte keinen Fehler gemacht hatten. Sie sollte umgehend aus dem Stralsunder Krankenhaus nach Greifswald in die Uniklinik gebracht werden. Das pflaumengroße Ding in ihrem Schädel musste so schnell wie möglich raus. Für einen Anruf bei ihrem Freund blieb trotzdem noch Zeit. Und er trommelte fix die Familie zusammen, um Julia noch einmal zu besuchen.

Spendenaktion Freunde und Familienmitglieder von Julia Dinse haben einen Spendenaktion für die heute 33-Jährige ins Leben gerufen. 8000 Euro sollten für Behandlungskosten und zum Überbrücken des Einkommensausfalls gesammelt werden. Der Betrag wurde bereits erreicht. Wer mag, kann auf der Internetseite www.betterplace.me/julia-krebs weiterhin etwas spenden und die Stralsunderin auf ihrem Weg unterstützen.

Wie heißt dieses Ding mit den Farben?

In Greifswald wurde ihr Schädel geöffnet, der Tumor entfernt. Die OP dauerte Stunden, verlief aber gut. Die folgenden Konzentrations- und Wortfindungsstörungen werden weniger, erzählt sie. Ein paar Aussetzer hat sie aber immer noch. „Wie heißt dieses Ding mit den Farben, wenn das Wetter schlecht ist und die Sonne scheint, äh... Regenbogen!“ Ihr Leben hat sich seit der Diagnose aber komplett verändert. Therapien und Krankenhausaufenthalte, Erfolge und Rückschläge bestimmen ihren Alltag. Sie kann nicht arbeiten und muss den Verlust ihres Einkommens hinnehmen. Vor dem Tumor leitete sie mit einem Kollegen das Service-Team im Stralsunder Restaurant Rockeria. 18 Monate gibt es Krankengeld. Falls sie nicht vorher wieder arbeiten kann, drohen danach Hartz IV und der Umzug von der Innenstadt in ein günstigeres Viertel.

Dennoch: Wer heute mit der Hansestädterin spricht, erlebt eine offenherzige und zuversichtliche junge Frau, die bereitwillig ihre Geschichte erzählt und ihr Lachen nicht verloren hat. Gerne wäre sie eine Prinzessin, wie sie sagt, doch stattdessen ist sie zur ausdauernden Kämpferin geworden. Der Krebs kann jederzeit wiederkommen. Deshalb hat sie sich einer Chemotherapie unterzogen und ihre langen braunen Haare eingebüßt. „Schon mal eine Prinzessin ohne Haare gesehen?“ Sie trägt Perücken, zeigt sich gerne mit ihrem neuesten Look („Heute mal blond“) auf Instagram.

Julia Dinse liegt im Krankenbett und schmiedet Pläne für die Zukunft. Ihr Freund sagt, sie habe „Hummeln im Hintern“. Quelle: André Klein

Ihr letzter Strohhalm: der Besuch bei einer Schamanin

Zwei weitere OPs waren notwendig, da die Wunde am Hinterkopf zu bluten begann. Eine Entzündung der Hirnhaut musste unbedingt vermieden werden. Der letzte Eingriff ist erst ein paar Wochen her. Im Vorfeld war sie ziemlich niedergeschlagen. „Schon wieder eine OP! Langsam hatte ich keinen Elan mehr und dachte, ich würde eh nicht mehr gesund.“ Eine Freundin brachte sie auf andere Gedanken: „Sie meinte: ,Vielleicht geht die Entzündung nicht weg, weil deine Seele nicht geheilt ist’ und empfahl mir, in Stralsund eine Schamanin zu besuchen“, erzählt Julia Dinse. „Ich kannte bis dahin nur die Schulmedizin, war etwas skeptisch, dann aber sehr zielstrebig: ,Ich muss auf die Couch, bevor ich auf den OP-Tisch gehe’, meinte ich. Es fühlte sich an wie mein letzter Strohhalm, an den ich mich noch klammern konnte.“

Es klappte kurzfristig mit dem Termin. „Ich kam ins Haus. Da waren erst mal viele Katzen, die um mich herumgestreift sind. Ob die schon etwas gemerkt haben? Man redet sich ja gerne so etwas ein. Aber ich fand, da war eine verzauberte Stimmung.“ Sie ging mit der Schamanin die Treppen hoch, schilderte kurz ihren Fall und sollte sich dann auf ein „Klangbett“ legen, wie sie es beschreibt.

„Ich habe ordentlich aufgeräumt“

„Die Schamanin forderte mich auf, ich solle ruhig bleiben und mich entspannen. Dann sagte sie: ,Ich gehe jetzt in ihren Körper und räume ihre Seele auf.’ Mir gingen 1000 Dinge durch den Kopf und ich fand es fast gruselig, aber ich musste mich darauf einlassen.“ Sie habe die Augen zugemacht, sich einen Regenbogen vorgestellt und eine Art Orgelmusik gehört. Die Schamanin habe auf allen Vieren vor ihr gesessen. „Das ging zehn Minuten. Dann ging sie zurück und pustete durch. Was ist denn nun los? Sie sagte: ,Ich habe ordentlich aufgeräumt.’ Ich hätte eine zerbrochene Seele gehabt, aber jetzt werde alles gut. Ich wollte wissen, was das heißt und sie sagte: ,Der Tod will sie nicht.’ Da fiel eine große Last von mir ab. Ich hatte keine Angst mehr vor der dritten OP.“

Heute sagt Julia Dinse, dass sie entweder Glück hatte, weil die Schamanin die richtigen Worte wählte und sie dadurch manipuliert habe oder aber, dass es tatsächlich etwas gebracht habe. „Sie hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe keine Angst vor dem Tod.“ Die Sitzung kostete 150 Euro. „Wäre sie nur aufs Geld aus, hätte sie nicht gesagt, dass ich nicht mehr wiederkommen brauche“, sagt Julia Dinse. Dennoch will sie noch einmal hin. „Es kann ja nicht schaden.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie blickt hoffnungsvoll nach vorne. Ihr Plan sieht so aus: Im Februar steht die vierte Kopf-OP an. Ein Kunststoffimplantat soll eingesetzt werden. Danach fünf Wochen Spezial-Reha für junge Tumor-Patienten. „Und dann gehe ich im Mai oder Juni wieder arbeiten“, sagt sie und fügt mit viel Energie in der Stimme an: „Ich will unbedingt wieder zurück!“

Von Kai Lachmann