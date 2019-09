Historische Persönlichkeit oder nicht? Linke in MV streitet um Egon Krenz

Rostock

Erst volle Hütte, dann großer Streit: Nach einer Lesung von Egon Krenz fliegen in der Partei Die Linke die Fetzen. Der Honecker-Nachfolger dürfte den vergangenen Sonntagabend derweil als angenehm empfunden haben. Der Saal des Restaurants „Waldsiedlung“ im Ferienpark von Retgendorf direkt am Schweriner See war so voll, dass einige Besucher es auf sich nahmen, Lesung und Diskussion stehend zu verfolgen. Und am Ende gab es einen schönen Strauß Blumen. Soweit zu Retgendorf.

Denn nicht in allen Kreisverbänden der Linken wird Krenz mit so offenen Armen empfangen wie am Ostufer des Schweriner Sees. Am 23. November steht eine ähnliche Veranstaltung mit dem inzwischen 82-Jährigen in Stralsund an. Nur erfahren soll davon wohl besser niemand etwas, könnten sich die Genossen des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen gedacht haben. Geplant ist ein Diskussionsabend über das deutsche Verhältnis zu China. Krenz hat dazu kürzlich ein Buch vorgelegt. Titel: „ China. Wie ich es sehe.“ Krenz nimmt darin für sich in Anspruch, mit Blick auf China, das er auch nach seiner Zeit als SED-Funktionär noch mehrfach auf politischer Ebene besucht hat, gelernt zu haben, „nicht überheblich gegenüber anderen und neuen Wegen“ zu sein. Er warnt vor einer Abwertung Chinas durch den Westen.

Der Streit schwelt schon länger

Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Sozialministerin Marianne Linke wirft ihren Parteifreunden „blanken Opportunismus“ beim Umgang mit Krenz vor. „Der Mann ist eine historische Persönlichkeit, aber in der Partei gibt es keinen objektiven Umgang mit der Geschichte mehr“, kritisiert sie.

Der Streit darum, wie sich die Linkspartei zu Krenz verhalten soll, schwelt aber schon länger. Im Oktober vergangenen Jahres hat er eine ebenfalls voll besetzte Lesung in Ribnitz-Damgarten abgehalten, veranstaltet von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA), die von Verfassungsschützern in Teilen als linksextrem eingestuft wird.

Drei Stunden lang habe Krenz mit seinen Anhängern diskutiert, sagt Linke. Anschließend habe es auf der Homepage des Linken-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen zunächst auch einen Bericht über die Veranstaltung gegeben, der plötzlich wieder von der Internetseite verschwunden sei.

„Selbstherrliche Zensurmethode “

Linke bezeichnet den Vorgang als eine „selbstherrliche Zensurmethode“. Aus ihrer Sicht sei es fraglich, „ob es das ist, was die Linkspartei braucht, wenn sie von Opposition spricht. Einige schaufeln offenbar recht systematisch am eigenen Grab.“

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner von der Insel Rügen kündigt zwar an, die geplante Lesung von Krenz in Stralsund ebenfalls besuchen zu wollen, „weil mich seine Positionen interessieren. Fakt ist aber, dass es Menschen in unserer Partei gibt, die Krenz kritisch sehen.“

Kassner legt deshalb Wert darauf, dass Die Linke auch die Lesung in Stralsund nicht veranstalte, weshalb es folglich keine Ankündigung in Medien gebe, die die Partei selbst herausgibt. Marianne Linke entgegnet: „Genau das war bisher in der Partei aber gute Tradition.“

