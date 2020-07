Kirchen - Historische Schätze in Not: Viele alte Kirchen in MV müssen saniert werden

Die ältesten Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern stammen aus dem 13. Jahrhundert. Um das Kulturerbe von Hunderten Dorfkirchen zu bewahren, flossen bislang rund sechs Millionen Euro aus dem Strukturfonds des Landes in die Sanierungen der alten Gebäude.