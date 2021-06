Rostock

Seit Jahren zu wenig Regen, nun auch noch Dauerhitze und Dürre: In ersten Regionen in MV droht das Trinkwasser auf lange Sicht knapp zu werden. Betroffen ist vor allem der Osten des Landes – insbesondere Usedom. Die Insel wird bereits seit 15 Jahren vom Festland mit Wasser versorgt, doch selbst diese Quellen reichen nicht mehr. Der Wasserversorger denkt deshalb bereits über den Bau von Meerwasserentsalzungsanlagen nach.

Landesweit mahnt Umweltminister Till Backhaus (SPD) zu einem sparsameren Umgang mit dem kostbaren Nass: Viele Trinkwasser-Quellen seien auf historische Tiefststände gefallen – und das Land rechnet damit, dass durch den Klimawandel die Wasservorräte in MV noch weiter sinken werden.

Der Grundwasserspiegel ist zu niedrig

Das Problem in MV ist das Grundwasser: Während Rostock seinen Bedarf an Trinkwasser aus der Warnow deckt, versorgt sich der überwiegende Teil des Landes aus der Tiefe. Doch die Vorräte schrumpfen, weil seit März 2018 zu wenig Regen in MV gefallen ist. Mancherorts fehlt die Regenmenge eines halben Jahres. Das mache sich bis in die tieferen Grundwasserleiter 100 Meter unter der Erdoberfläche bemerkbar, heißt es aus dem Schweriner Umweltministerium.

An insgesamt 643 Stellen im Nordosten überwachen die Behörden den Grundwasserspiegel. In den vergangenen drei Jahren wurden vielerorts neue Tiefststände erreicht. An der Müritz ist das sogar sichtbar: Auch der größte See im Land wird aus Grundwasser gespeist. Nach Berechnungen des Landes fehlen dort mittlerweile 59 Millionen Kubikmeter Wasser.

Backhaus warnt vor Verschwendung

„Die öffentliche Wasserversorgung ist grundsätzlich gesichert“, sagt Umweltminister Backhaus. Aber: Bereits in den vergangenen Jahren seien die Versorger in manchen Regionen in MV an die Leistungsgrenze geraten – „insbesondere in touristischen Ballungsräumen oder wenn Trinkwasser sehr exzessiv zur Rasenbewässerung oder zur Befüllung von Gartenpools verwendet wird“, heißt es aus dem Ministerium.

Auch auf den Feldern wachse Wasserbedarf: „Die Landwirtschaft wird sich an den Klimawandel anpassen müssen.“ Die Felder mit Grundwasser zu bewässern sei aber keine Lösung, sagt Backhaus. Die Landwirte sollen sich stattdessen durch neue Fruchtfolgen und mit neuen Sorten auf die zunehmende Trockenheit einstellen.

So will MV das Wasser sichern

Backhaus plant zudem eine neue „Wasserstrategie“ für MV. Teil davon sollen unter anderem auch neue Stauseen und Speicher sein. Auch die Wasserversorger im Land wollen aufrüsten: „Nachhaltig kann man mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen den Bedarf der Insel nicht mehr abdecken”, sagt Mirko Saathoff, Geschäftsführer des Zweckverbandes auf Usedom. Er und sein Team erarbeiten derzeit ein neues Trinkwasserkonzept: „Darin wird auch wieder der Gedanke der Erschließung anderer Vorkommen beleuchtet – zum Beispiel die Entsalzung von Ostseewasser oder die Uferfiltration.”

Auch in der Region Bad Doberan suchen die Verantwortlichen Standorte für neue Brunnen: „In unserem Verbandsgebiet sind die nutzbaren Grundwasserspeicher limitiert”, so Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung. Gleichzeitig steige der Bedarf – weil die Bevölkerung und der Tourismus weiter wachsen. Und auch Bauern wollen die Quellen in der Tiefe für sich erschließen. Lehmann fürchtet bereits „Nutzungskonflikte”.

Auf Rügen sieht die Lage hingegen ganz anders aus: Der Zweckverband Zwar meldet, dass die Reserven absolut ausreichend seien – auch, weil die Insulaner immer sparsamer sind: Im Jahrhundertsommer 2018 seien auf der Insel 5,79 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert worden, 1989 waren es hingegen sogar zehn Millionen. Auch vom Zweckverband Grevesmühlen heißt es: „Trotz des fortschreitenden Klimawandels ist die Wasserversorgung im Verbandsgebiet uneingeschränkt gesichert”, so Sprecherin Christina Gerlach.

Von Andreas Meyer