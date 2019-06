MV aktuell Sommerwetter - Hitze-Rekord für MV erwartet: OZ sucht die schönsten Sommerfotos Am Wochenende wird es in MV bis zu 37 Grad heiß – vielleicht werden es die heißesten Tage des bisherigen Jahres 2019. Die OZ startet deshalb eine Sommer-Fotoaktion.

Welcome to Beach: Südsee-Feeling im Deck Beach Club Heiligendamm. Stephanie Tietze (28) und ihr Partner Felix Goldamer (29) aus Rostock lassen es sich beim Sonnenuntergang in der Strandbar richtig gut gehen. Quelle: Frank Söllner