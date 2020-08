Viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad: Das Wetter zeigt sich am Wochenende in MV sommerlich heiß. Perfekt, um sich in der Ostsee abzukühlen. OZ-Wetterexperte Dr. Roland Eixmann erklärt, woher die Hitzewelle kommt und wie lange die hohen Temperaturen im Land bleiben.