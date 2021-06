Klimawandel - Hitzewelle an der Ostsee: So schützen sich in MV die Profis vor der Sonne

Bis zu 34 Grad an der Ostseeküste: Die erste Hitzewelle des Jahres rollt in Mecklenburg-Vorpommern heran. Notfallmediziner richten sich auf volle Wartezimmer ein. Ein Profi vom Straßenbau verrät, wie er trotz Hitze kühlen Kopf bewahrt.