Hobbys während der Corona-Krise: Darf man zu Ostern in MV angeln?

Die äußeren Bedingungen zum Osterfest versprechen bestes Angelwetter. Doch die gut 100 000 Petrijünger im Nordosten sind verunsichert. Darf ich als Angler meinem Hobby noch nachgehen?

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Darf ich als Einheimischer trotz des bestehenden Kontaktverbotes in den Gewässern des Landes Mecklenburg-Vorpommern angeln?

Zur individuellen Freizeitgestaltung im Freien ist das Angeln weiterhin grundsätzlich möglich. Allerdings existieren laut Landesanglerverband (LAV) Einschränkungen, die im ganzen Land gelten: So ist das Angeln nur noch allein, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Es ist dabei ein Abstand von zwei Metern einzuhalten. Zudem sind Gewässer in der unmittelbaren Nähe des Wohnortes zu beangeln.

Dürfen Angelfreunde, beispielsweise aus Brandenburg, in den Nordosten reisen, um ihrem Hobby nachzugehen?

Nein. Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern aus privatem Anlass, dazu gehört auch das Angeln, sind untersagt.

Ist das Angeln an sogenannten Angelteich-Anlagen in MV möglich?

Diese Anlagen, zumeist handelt es sich um sogenannte Forellenseen, stellen Einrichtungen für den Publikumsverkehr dar. Deshalb mussten sie gemäß der Verordnung der Landesregierung geschlossen werden.

Dürfen Petrijünger, die im Nordosten wohnen, zwischen Karfreitag und Ostermontag größere Tagesauflüge an Gewässer unternehmen?

Auf längere Angeltouren müssen auch die einheimischen Angler verzichten. Geangelt werden kann in den Gewässern der wohnnahen Umgebung. Der LAV-Gewässerwart Marko Röse empfiehlt unter anderem bei den Binnengwässern, sein Glück auf Schleie zu versuchen. „Diese exzellenten Speisefische kommen bei den steigenden Temperaturen jetzt so richtig in Fahrt“, so er 38-Jährige.

Darf ich an den Osterfeiertagen an meinem Boot in der Marina Kühlungsborn arbeiten?

Nein. „Die Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern sind entsprechend der aktualisierten Verfügung des Landes wegen der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr derzeit geschlossen“, betont Thomas Richter, Abteilungsleiter im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF).

Was ist unter Sportboothäfen zu verstehen?

Darunter fallen sämtliche Anlege- oder zusammenhängende Liegeplätze für Sportboote. „Dazu gehören auch Marinas, Yachtclubs, Wasserwanderrastplätze, Anlagen mit Bootsschuppen, Gemeinschaftsstege oder Bootshausanlagen mit Außenliegeplätzen“, so der Fischereidirektor. Richter betont: „Bis zum 19. April dürfen diese weder von Land aus betreten werden noch dürfen Boote ein- oder auslaufen. Zudem ist laut Landesverordnung die Übernachtung an Bord oder die Nutzung der Infrastruktur in den Häfen untersagt.“ Dies gelte ebenso für das Kranen, Trailern oder Arbeiten an Booten.

Welchen Sinn machen diese Verbote?

Die Landesregierung wolle damit den üblicherweise regen Publikumsverkehr an diesen Punkten verhindern und somit die Infektionsgefahr minimieren, sagt der Lallf-Vertreter.

Ist eine sogenannte Leinenkontrolle möglich?

Diese ist zur Gefahrenabwehr und Sicherung gestattet. Richter macht aber darauf aufmerksam, dass von Karfreitag bis Ostermontag auch die Leinenkontrolle nur erlaubt ist, wenn sich die Wetterbedingungen oder der Wasserstand wesentlich ändern. Die Wasserschutzpolizei sei angewiesen worden, gegen Rechtsverstöße vorzugehen.

Darf ich von meinem Privatsteg aus zum Angeln oder Segeln auf den See, den Bodden oder die Ostsee fahren?

Dies ist möglich. Wichtig ist, dass sich an Bord nur noch eine weitere, nicht im Haushalt lebende Person oder aber Mitglieder der sogenannten Kernfamilie befinden. Zudem muss der Privatsteg in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung liegen.

Ist es gestattet, beispielsweise am Strand ein Gummiboot zu Wasser zu lassen?

Das Zuwasserlassen beispielsweise eine Belly Boates oder eines anderen Angelgefährtes am Ostseestrand oder am See ist zulässig. Wobei die gleichen Bedingungen wie bei der vorherigen Frage zu beachten sind.

Zudem ist laut Richter stets zu beachten, dass sich die Gewässer in der unmittelbaren Wohnumgebung befinden müssen. Er erinnert an die besonderen Regelungen, die von Karfreitag 0.00 Uhr bis Ostermontag 24.00 Uhr in MV gelten: Demnach sind in diesem Zeitraum insbesondere tagestouristische Ausflüge zu den Ostseeinseln, in die an der Ostsee liegenden Städte und Gemeinden, nach Waren an der Müritz, in die Ämter Malchow, Malchin am Kummerower See, Mecklenburgische Kleinseenplatte, Röbel-Müritz, Seenlandschaft Waren und in die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft verboten.

