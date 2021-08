Der Teepott und das Radisson-Hotel am Kröpeliner Tor, das „Alex“ am Neuen Markt und auch der Hotel-Neubau auf der Silo-Halbinsel: Der Familienstiftung des Marlower Unternehmers Friedemann Kunz gehören bereits etliche „Filetstücke“ auf dem Rostocker Immobilien-Markt. Und nun kommt sogar noch eines hinzu – am Werftdreieck in der KTV.

Kunz hat sich dort die Flächen des Autohauses Goldbach direkt an der Lübecker Straße gesichert. An der Spitze des neuen Vorzeige-Quartiers plant er den Bau eines neuen Hochhauses für die Hansestadt. Den Kauf und entsprechende Planungen bestätigte Kunz nun auf OZ-Anfrage.

Tausch mit der Stadt

Der größte Teil des Werftdreiecks zwischen dem Neptun-Einkaufscenter und der Lübecker Straße gehört der Wiro. Rostocks stadteigene Wohnungsgesellschaft will dort ein komplett neues Wohnviertel errichten – grün und nachhaltig wie kein zweites bisher in Rostock. Der östlichste Teil aber, die Spitze quasi, befindet sich in Privatbesitz.

Wo bisher das Autohaus Goldbach seinen Sitz hat, kauft nun die Friedemann Kunz Familienstiftung Grund und Boden. Der Deal wurde nach OZ-Informationen erst am Dienstagabend rechtskräftig – nachdem der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft einem aufwendigen Flächentausch zugestimmt hatte. Im Norden und Süden des Goldbach-Geländes bekommt die Stadt Flächen für neue Geh- und Radwege. Im Gegenzug gibt sie Flächen für das Bauprojekt des Scanhaus-Chefs ab.

An der Spitze des Werftdreiecks plant Scanhaus-Chef Friedemann Kunz sein neuestes Großprojekt in Rostock. Quelle: Arno Zill

Es wird kein Hotel

Über Details wurde Stillschweigen vereinbart. Auch wie viel die Stiftung des Unternehmers für das Filetgrundstück bezahlt hat, ist geheim. Am Abend bestätigte Kunz selber auch die Planungen: „Wir freuen uns über die Einigung mit der Stadt. Nachdem nunmehr beschlossenen Angebot der Hansestadt Rostock zum Flächentausch am Werftdreieck werden wir auch die weiteren, an dieser Stelle bebaubaren Flurstücke erwerben und das Areal dann insgesamt entwickeln.”

Konkreter wird er noch nicht. Nur so viel verrät Kunz doch: „Ein weiteres Hotel können wir uns allerdings an dieser Stelle nicht vorstellen. Bei der Entwicklung setzen wir auch an dieser Stelle auf eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt und wollen zeitnah nach dem Flächenerwerb mit weiteren Abstimmungen beginnen.“

Stadt wünscht sich Hochhaus

Fest steht: Kunz darf an der Stelle hoch hinaus. „Der aktuelle Bebauungsplan erlaubt bis zu zehn Geschosse, ein fast 50 Meter hohes Hochhaus“, sagt Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Geht es nach ihm, dann darf die Familienstiftung sogar noch höher bauen: „An der Stelle passt eine Landmark – als schickes Entre für das neue Viertel.“ Matthäus gilt als „Fan“ von Hochhäusern: „Viele Wohn- oder Büroräume auf wenig Flächen. Ökologisch absolut sinnvoll“, sagt er.

Aus gut informierten Kreisen heißt es, Kunz denke über Büros nach und auch über Wohnraum für Studenten. Vielleicht ein Mehrgenerationen-Projekt. Matthäus hat nur einen Wunsch: „Im Erdgeschoss wäre ein Restaurant toll. Das fehlt an der Stelle Rostocks.“

Wiro startet 2022 mit dem Bau

Wann die Marlower Immobilien-Experten loslegen, ist noch offen. Bei der Wiro hingegen steht der Zeitplan bereits: Für mehr als 250 Millionen Euro will der größte Vermieter des Landes auf seinen Flächen am Werftdreieck 700 neue Wohnungen bauen.

So soll das neue Werftdreieck eines Tages aussehen – zumindest der Part, den die stadteigene Wiro bebaut. Quelle: Albert Wimmer ZT GmbH

Los geht es bereits im kommenden Jahr: „Wir werden mit den Baufeldern 1 und 5 starten“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Auf dem Baufeld 1 zwischen der S-Bahn-Linie nach Warnemünde und der noch existierenden Max-Eyth-Straße sollen unter anderem ein Bürogebäude inklusive neuem Wiro-Kundencenter und eine Kita entstehen. Zudem fünf Wohngebäude und ein Parkhaus. Denn das Quartier wird „innen“ autofrei. „Dafür suchen wir bereits den Generalplaner“, so Klehn.

Bevor der richtig große Wohnungsbau beginnt, muss aber erstmal die Stadt ran: Die Gleise der Straßenbahn müssen ein Stück verlegt werden, die Lübecker Straße muss für die neue Verkehrsführung aufgeweitet werden. Das wird nicht vor 2023 starten.

