Hochrisikogebiet Niederlande: Können Hollands Schiffe zur Hanse Sail kommen?

Seit knapp einer Woche gelten die Niederlande als sogenanntes Hochrisikogebiet. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Königreich bei 160, während sie in Deutschland bei aktuell nur 17,5 liegt, in Rostock sogar nur bei 7,2. Damit verschärfen sich auch die Auflagen für Reisende, die aus den Niederlanden nach Deutschland kommen. Knifflig könnte das für die Schiffscrews zu werden, die aus den Niederlanden nach Rostock zur Hanse Sail kommen wollen. Denn für sie gilt nun: Wer nicht vollständig geimpft ist, muss erst mal in Quarantäne.

Die bundesweit gültige Regelung sieht so aus: Wer sich in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss sich grundsätzlich direkt nach Ankunft in Quarantäne begeben. Bei Voraufenthalt in einem einfachen Risikogebiet oder einem Hochrisikogebiet beträgt die Absonderungszeit grundsätzlich zehn Tage, bei Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet beträgt sie grundsätzlich vierzehn Tage. Aber: Reisende, die einen vollständigen Impfschutz nachweisen können, sind von dieser Regelung ausgenommen.

Einige Schiffe haben pandemibedingt abgesagt

Was ist nun mit den Schiffen, die zur Sail kommen wollen und ab Donnerstag mit täglichen Gästeausfahrten ab Rostock und Warnemünde ablegen wollen? Sind die Törns auf der Ostsee in Gefahr? Rund 30 holländische Schiffe sind für die Sail angekündigt. Am Freitag wurde bereits bekannt, dass einige Schiffe pandemiebedingt absagen mussten. Darunter war auch die „George Stephenson“, die zwar unter der Flagge der Cayman Islands fährt, aber zurzeit im niederländischen Rotterdam liegt.

„Die angemeldeten holländischen Segler sind schon seit Wochen in deutschen Gewässern. Damit sind sie von den strengeren Einreisebestimmungen nicht betroffen. Es gilt das erarbeitete Hygienekonzept zur Hanse Sail, dass an Bord nur Genesene, Geimpfte oder Getestete sein dürfen. Und das gilt sowohl für die Besatzung als auch die Mitsegler. Überprüft wird es durch die Bundespolizei“, sagt Rostocks Rathaussprecherin Kerstin Kanaa zu den Informationen aus dem Gesundheitsamt und dem Hanse Sail Büro.

Viele niederländische Schiffe sind schon länger in deutschen Gewässern

Vor einigen Tagen jedoch waren zumindest noch einige mehr Schiffe, die zur Sail erwartet werden in niederländischen Häfen oder Gewässern – unter anderem die Schiffe „Catherina“, „Jentje“, „Minerva“, „Oban“ und das königliche Marineschulschiff „Urania“. Viele andere Schiffe aus den Niederlanden sind allerdings schon seit Längerem in deutschen Gewässern unterwegs. Viele Schiffe lagen bislang zum Beispiel in Kiel – wie die „Artemis“, die „Banjaard“ oder die „Regina Maris“ und „Stella Maris“. Die „De Alberta“ war in Wismar, die „Pegasus“ in Stralsund. Die „Albert Johannes“ ist bereits in Rostock.

Mitsegeln Viele der Schiffe, die zur Hanse Sail nach Rostock und Warnemünde kommen, haben noch freie Plätze an Bord für Törns auf der Ostsee. Platz an Bord haben unter anderem die „Tre Hrjärtan“ und das größte Schiff der Sail, der polnische Vollschiff „Dar Młodziezy“. Reservierungen für Ausfahrten nimmt der HanseSail-Verein unter der Telefonnummer 03 81/38 12 974 und -75 oder online unter https://www.hansesail.com/mitsegeln entgegen. Für die Mitfahrt auf einem Segelschiff benötigt jeder Teilnehmer einen Impfnachweis oder ein negatives Corona-Testergebnis. Der PCR-Test darf 72 Stunden alt sein, ein Antigentest 24 Stunden, Selbsttests gelten nicht.

Auch der Hanse Sail Verein, der sich um die Betreuung der Schiffe kümmert, erklärt, die meisten seien schon länger auf See und somit längst in Quarantäne, falls Ungeimpfte an Bord sein sollten. Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa erklärt dazu weiter: „Grundsätzlich müssen alle Schiffe bei Einreise eine Gesundheitserklärung abgeben. Sie enthält beispielsweise Angaben zu Kranken an Bord, zur Dauer des Aufenthalts an Bord, zum Ort des Zustiegs. Auf der Basis dieser Erklärung trifft der Hafenärztliche Dienst des Gesundheitsamtes eine angemessene, individuelle Entscheidung beziehungsweise Beauflagung.“ Detailliertere Informationen seien aber erst in dieser Woche möglich, wenn aktualisierte Verordnungstexte vorliegen.

Aktuell sind mehr 69 Prozent der Niederländer mindestens einmal geimpft. Damit hat das Land an der Nordsee eine höhere Impfquote bei der Erstimpfung als Deutschland. Hier sind es nämlich „nur“ rund 61 Prozent. Als vollständig geimpft gilt in den Niederlanden knapp mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Von Michaela Krohn