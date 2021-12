Berlin/Usedom

Seit Mitternacht gilt Polen als Hochrisikogebiet für eine Corona-Ansteckung. Die Einstufung nahm die Bundesregierung am Freitag vor. Das erschwert die Einreise aus Mecklenburg-Vorpommerns Nachbarland für Menschen, die von einem Geschäfts-, Familien- oder Urlaubsaufenthalt zurückkehren.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Man kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Außerdem muss vor der Einreise nach Deutschland eine digitale Anmeldung ausgefüllt werden, in der auch der Status – genesen, geimpft oder getestet – angegeben werden muss. Die Bundesregierung will damit auch angesichts der neuen Virusvariante Omikron die Ausbreitung des Virus verhindern.

Für diese Touren gelten Ausnahmen

Eine Ausnahme gilt für Aufenthalte in Polen, die weniger als 24 Stunden dauern. Wer also eine Tagestour zum Shoppen oder Tanken nach Polen unternimmt, muss werde in Quarantäne noch eine digitale Anmeldung ausfüllen. Für Berufspendler, die regelmäßig zum Arbeiten die Grenze nach MV passieren, gelten wieder verschärfte Maßnahmen. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich ab sofort zweimal in der Woche testen lassen.

Keine Einschränkungen von polnischer Seite

In Polen kommentierte die Regierung die deutsche Einstufung als Hochrisikogebiet nicht. Wer aus Deutschland nach Polen einreist, muss entweder eine Impfung oder einen negativen Covid-19-Test vorweisen, um nicht in Quarantäne zu müssen. Die Behörden betonen, sie hätten die Pandemie-Lage trotz hoher Infektionszahlen im Griff. Der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle sei erreicht, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Warschau.

Die polnischen Behörden meldeten am Samstag den zweiten Tag in Folge einen Rückgang der Neuinfektionen. Es waren 25 576 Fälle bei rund 38 Millionen Einwohnern. In Polen sind nach offiziellen Angaben gut 50 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

Mit der deutschen Einstufung als Hochrisikogebiet ist automatisch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts verbunden. Das erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Von dpa/OZ