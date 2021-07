Hochwasser: Das hat Bad Doberan seit dem Starkregen 2019 gemacht

Bad Doberan

Überflutete Straßen, eingestürzte Häuser, vollgelaufene Keller – die schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pflanz wecken zum Teil Erinnerungen an den Starkregen vom Juli 2019 in Bad Doberan. „Ich bin immer noch traumatisiert, obwohl es nur ein Bruchteil von dem war, was jetzt in Westdeutschland passiert ist“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Denn während durch die derzeitige Hochwasser-Katastrophe Menschen gestorben sind, Rettungskräfte nicht zu den Opfern gelangen, weil die Infrastruktur durch die Wassermassen zerstört wurde und Gemeinden ohne Stromversorgung sind, waren in Bad Doberan lediglich Straßen und Grundstücke geflutet worden. Seitdem hat die Stadt einiges getan, um sich gegen künftige Hochwasser zu wappnen.

Sobald ein Gewitter über Bad Doberan zieht oder der Regen stärker wird, schaut Jochen Arenz auf seine Wetter-App. „Ich mache mir große Sorgen, dass so ein Starkregen wiederkommt“, sagt der Bürgermeister in Bezug auf den 31. Juli 2019. Der Markt war überflutet, die Bäderbahn Molli fuhr in der Goethestraße durch Wassermassen, das neue Wohngebiet Ostseewohnpark stand unter Wasser. Mehr als 70 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr, der Schulstart am Gymnasium Friderico-Francisceum in Bad Doberan musste verschoben werden, weil der Anbau voll Wasser gelaufen war. Viele Bad Doberaner mussten danach ihre Häuser sanieren. Betroffen waren auch die neue Filiale der Ostseesparkasse am Markt und der Sharks-Club im Gewerbegebiet Walkenhagen.

Wichtigste Maßnahme wird gerade umgesetzt

Kurz nach dem Starkregen hat die Stadt ein Hochwasserschutzkonzept vorgestellt. Die wichtigste Maßnahme für den Hochwasserschutz in der Innenstadt wird derzeit umgesetzt. Mit dem Neubau der Brücke Beethovenstraße am Busbahnhof wird auch der Durchlass für das Bollhäger Fließ vergrößert. In dieses fließt das Regenwasser, welches von der Altstadt kommt. „Der Rückstau mindert sich dadurch um 70 Zentimeter. Das ist sehr wichtig, so dass Gullys auf dem Markt und in der Goethestraße nicht mehr überlaufen.“

Weitere Maßnahmen sollen 2023 in Angriff genommen werden. – „Leider erst“, sagt Jochen Arenz mit Blick auf die dann seit 2019 vergangene Zeit. Aber: „Das ist eine Millioneninvestition, die vom Land gefördert wird.“ Das ließe sich halt nicht von heute auf morgen umsetzen. So soll beispielsweise am Stülower Bach im Bereich des Jahnweges ein Retentionsraum – eine Wasserrückhaltung – in der Größenordnung von 7000 Kubikmeter geschaffen werden. „Ziel ist es, den Abfluss des Wassers in die Stadt zu verzögern.“ Heißt: Durch mehrere Maßnahmen soll das Wasser aus der Region rund um Bad Doberan in bestimmten Gebieten aufgefangen, zurückgehalten und kontrolliert abgegeben werden. „Dadurch wird der Pegel in der Stadt nicht so hoch sein.“

Maßnahmen für Hochwasserschutz in Bad Doberan Mehrere Maßnahmen sind im Hochwasserschutzkonzept für Bad Doberan genannt. Pfarrkoppelweg: Zwischen Klostermauer und Rostocker Straße ist der Althöfer Bach durch angrenzende Grundstücke stark eingeengt, teilweise verbaut. Eine notwendige regelmäßige Gewässerunterhaltung ist aufgrund der schlechten Zugänglichkeit nicht gegeben, heißt es in dem Konzept. Unter anderem sollen Bermen und eine zusätzliche Durchlassöffnung eingebaut werden und damit etwa 60 Grundstücke besser geschützt werden. Wallbach: Die Verwallung des Bachs soll südwestlich der Klostermauer beidseitig erhöht werden. Scheperdieck: An der Straße nördlich von Althof gibt es einen Straßendurchlass. Der soll so umgestaltet werden, dass Wasser, das hier ankommt, gezielt zurückgehalten werden kann, indem es auf Teich und Ackerfläche ausweicht. Dafür müssen die Überschwemmungsflächen als Retentionsraum ausgewiesen werden. Jahnweg: Ein Problempunkt ist die Verzweigung an der Bahnhof- und Rostocker Straße des Stülower Baches in den Mollikanal (unter der Mollistraße) und den Wallgraben. Damit nicht alles Wasser auf einmal in die Innenstadt fließt, sollen Retentionsräume geschaffen werden, um Wasser zurückzuhalten. Daher soll der vorhandene Raum am Jahnweg optimiert und die Straße erhöht werden. Büdnerreihe: In der Büdnerreihe bei Stülow soll der Durchlass des Glashäger Bachs verbessert werden, so dass hier Wasser auf Überschwemmungsflächen zurückgehalten werden kann.

Grundstückseigentümer tragen Verantwortung

Doch nicht nur die Stadt investiert in den Hochwasserschutz. Jeder Grundstückseigentümer trage ebenso eine Verantwortung für den Schutz. Nach dem Starkregen 2019 hat Jochen Arenz einen Hochwasser-Gipfel organisiert, alle Beteiligten an einen Tisch geholt und er sei zusammen mit Frank Lehmann, Geschäftsführer vom Zweckverband Kühlung (ZVK), bei über 70 Bad Doberanern gewesen „und für jeden haben wir eine Lösung gefunden“. Das kann die Spundwand sein, aber auch eine Erhöhung an der Auffahrt. Im Ostseewohnpark seien Gräben gezogen worden. „Es wurde einiges verbessert. Man muss aber immer am Ball bleiben. Die Gräben müssen gepflegt werden und dürfen nicht zuwachsen.“

Positiv sei es, dass der Zweckverband Kühlung seit Januar die regelmäßige Säuberung der Gullys übernommen habe. „Das ist für uns eine große Erleichterung“, so Arenz. Zuvor war die Stadt dafür zuständig.

Bürgerversammlung am 12. August

Am 12. August soll jetzt das Oberflächenwasser in der Stadt bei einer Bürgerversammlung Thema sein. Die Universität Rostock habe sich angeschaut, wie das Wasser wo ablaufe. „Die Uni Rostock hat schon Berechnungen gemacht, aber uns ist wichtig, dass wir individuell gucken. Die Bürger können Stellen benennen, die wir uns angucken sollen“, erläutert Arenz. Um 18 Uhr in der Kreisverwaltung, August-Bebel-Straße 3, geht es los.

Zudem hatten die Stadtvertreter beschlossen, dass auch für den Stadtteil Althof ein Hochwasserschutzkonzept erstellt wird. Doch trotz aller Maßnahmen und Bemühungen sagt Jochen Arenz auch deutlich: „Wir schaffen es, das ein oder andere Starkregen-Ereignis abzufangen, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.“

