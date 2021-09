Hochwasser-Gefahr in Rostock: Das sagen die Anwohner

Rostock

Ariane Knebusch wohnt seit 2017 im Fischerbruch in Warnownähe. Hier gibt es noch viele ältere Häuser, für die es zum Problem wird, wenn das Wasser über das Ufer des Flusses steigt. Anfang 2019 erlebte sie das zum ersten Mal mit: „Am Anfang war es ganz lustig. Die Nachbarn waren mit Kanus auf den Straßen unterwegs. Doch dann wurde es doch schlimm.“

Auch wenn das Wasser nur 15 Zentimeter hoch stand, kam es durch jede Ritze. „Wir haben das Wasser rausgeschüttet und sind mit dem Nasssauger ran. Unsere Garage mussten wir aber irgendwann aufgeben“, erzählt die 39-Jährige. Von Nachbarn, die schon länger dort wohnen, weiß sie, dass das Wasser früher nicht so häufig überlief. Nun hat sie die Sorge, dass es in Zukunft schlimmer werde.

Schon zwei Hochwasser miterlebt

Auch Gerd Peters weiß um die Probleme im Fischerbruch: In den fünf Jahren, die er schon im Petriviertel wohnt, hat er schon zwei Hochwasser miterlebt, bei denen die Häuser dort unter Wasser standen. Ihm selbst macht es aber nicht zu schaffen: „Ich wohne in einem der Neubauten. Da passiert nichts.“ Und auch über die Zukunft macht er sich keine Sorgen. „In den paar Jahren, die ich noch lebe, wird das Wasser schon nicht so hoch steigen, dass es für mich zum Problem wird“, sagt der 74-Jährige.

Mareike Weingärtner wohnt seit 2015 ebenfalls in einem Neubau im Gerberbruch. Beim Bau des Hauses wurden das steigende Wasser schon einkalkuliert und im Vorfeld Maßnahmen ergriffen. „Manchmal steht das Wasser zwar schon im Keller, doch es steigt nicht höher als zehn Zentimeter.“ Dann fließt es nämlich über ein eingebautes System ab. Selbst wenn das Wasser in Zukunft mal höher stehen sollte, rechnet sie mit keinen größeren Problemen.

Von Kira Schmidt