„Ja, ich will“ – mit diesen Worten wollen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen in MV trauen. Wer 2022 heiratet, hat die Chance auf ein besonderes Hochzeitsdatum. So zum Beispiel den 22.2.2022. Wird dieser Termin wirklich so häufig gebucht und könnte man an dem Tag noch heiraten? Die OZ hat nachgefragt.