Hochzeit auf dem Schiff: Das sind die größten Aida-Fans aus MV

Rostock

Wiebke Heine und Roland Ulrich sind nicht nur leidenschaftlich gerne mit der Aida unterwegs – sie sind für viele Crewmitglieder bereits ein Teil der Kreuzfahrtreederei. Ihre Begeisterung für die Reisen auf den Schiffen geht so weit, dass sie vor zwei Jahren sogar auf der Aida ihre Hochzeit feierten.

„Die Trauung mit dem Kapitän auf der Eisscholle mit Pinguinen als Trauzeuge und Hochzeitsnacht im Eishotel ist es nichts geworden, dafür umso schöner an einem karibischen Traumstrand“, schrieben die beiden uns, „Unsere Hochzeitsgäste waren einige von der Crew, die zum Gelingen beitrugen. Unvergesslich schöne Stunden.“

„Wir machen jeden Spaß mit“

Mit dieser Geschichte hat sich das Ehepaar aus Rostock bei unserer Aktion „Größter Aida-Fan aus MV gesucht“ beworben und konnte die Redaktion überzeugen. Sie dürfen sich jetzt über die nächste Reise freuen und erhalten einen Gutschein im Wert von knapp 1700 Euro.

Wiebke und Roland bleiben der Aida-Besatzung aber sicherlich nicht nur wegen ihrer Hochzeit auf dem Schiff in Erinnerung, sondern fallen auch durch ihre „Neugierde und Bereitschaft für Aktivitäten am Bordleben auf“, erzählen sie. So haben sie bereits im Winter die Poolwette mit dem Hotelmanager gewonnen, waren begeisterte Teilnehmer beim Aida Dance Star oder erschienen beim Alpenglühen in Trachten. „Wir machen jeden Spaß mit“, sagt das Ehepaar.

Weihnachten mit Aida - immer wieder ein Erlebnis. Quelle: Wiebke Heine

Sie freuen sich bereits auf die nächste Reise mit dem Kreuzfahrtschiff, denn für sie ist Aida wie ein Zuhause. „Wir werden bei Beginn vieler Reisen von einigen Crewmitgliedern gleich wiedererkannt und herzlich begrüßt.“

Wir gratulieren zum Gewinn und wünschen schon jetzt eine tolle Reise.

Von Gina Henning