Hochzeitsplanung ist eine Herausforderung, gerade jetzt im Lockdown. Deshalb gehen Mecklenburg-Vorpommerns Dienstleister ins Netz und bieten Tanzkurse per Zoom-Konferenz, virtuelle Modenschauen und besondere Brautkleid-Anproben an. Ein Besuch bei „Bride Stories“ in Rostock.