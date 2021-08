Rostock

Verknallten Pärchen reicht Luft und Liebe, bei der Hochzeit darf’s trotzdem etwas mehr sein. Unverzichtbar auf jeder Party sind jede Menge Süßigkeiten: Ob Wedding-Cake, Candy-Bar oder ein pralinenbestückter Sweet Table sorgen dafür, dass Gäste und Hochzeitspaar sich wie im Schlaraffenland fühlen.

In Mecklenburg-Vorpommern haben Naschkatzen und -kater die Qual der Wahl: Landesweit bieten Konditoreien und Chocolatiers Kreationen an, die nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Blickfang sind. Die OZ hat süße Adressen für alle, die ihre Hochzeitsfeier planen und Besonderes auftischen möchten.

Der Star auf der Tafel: Die Torte

Sie ist neben der Braut der Blickfang einer jeden Hochzeitsfeier: die Torte. Landesweit bieten Konditoreien und Bäckereien süße Hochstapelleien mit Buttercreme und Co an. Die Kreativität kennt kaum Grenzen: Fondant-Motivtorten, Nacked- oder Dripcakes, puristisch oder üppig dekoriert – für jeden Geschmack ist die passende Sahneschnitte dabei. Besonders schöne Torten stellen Manufakturen her.

Eine davon führt Nicole Ludes in Kemnitz bei Greifswald. Wem die fünfstöckige Torte zu wuchtig für die Hochzeitstafel ist, bekommt bei ihr auch kleine, aber feine Exemplare oder mit Cupcakes bestückte Etageren.

Konditormeisterin Nicole Zimmermann stellt in Rostock-Gehlsdorf Torten her, nach denen sich Jasager verzehren. Und wie ihre Profession erahnen lässt, ist jede Torte ein Meisterwerk. Mit Rosen, Beeren, Blattgold oder Pralinen verziert, knallbunt oder schlicht – mit ihren Kreationen versüßt die Rostockerin jedes Hochzeitsfest.

Süßes Fingerfood: Die Candy-Bar

Süße will auch süß präsentiert werden. Der Deko-Verleih „Ausgeschmückt“ aus Rostock bietet das passende Zubehör. Vor allem Paare, die eine romantische Land- oder Vintage-Hochzeit planen, werden hier fündig. Sie können sich bei „Ausgeschmückt“-Gründerin Anika Schmidt verschiedene Gefäße und Gläser ausleihen oder auch komplette Leiter-Candy-Bars mieten.

In der Tortenmanufaktur „Zuckersüße Kalorien“ in Stralsund ist der Name Programm: Ob Cupcakes, Törtchen, Donuts, Macarons, personalisierte Kekse oder Cake-Pops – hier bekommen Brautpaare, was der süße Zahn begehrt. Zudem können Partyplaner hier auch eine Candy-Bar im Retrolook mieten, bestückt oder unbestückt.

Klein, aber oho: Pralinen

Der Rostocker Fritz Glasow ist Privatkoch, weiß neben Topf und Pfanne aber auch mit Schokolade umzugehen. Daraus zaubert er Pralinen und Trüffel, die buchstäblich zum Anbeißen sind. Ob als Gastgeschenk oder für den Sweet Table – für jede Hochzeit ist das liebevoll zubereitete Fingerfood eine Bereicherung.

Unter Marzipanfans ist das längst kein Geheimtipp mehr: Die Stralsunder Manufaktur Sumara stellt aus Mandeln und Zucker feinste Marzipanspezialitäten her. Ob Braut, Bräutigam oder Hochzeitsgast: Wer Marzipan liebt, wird bei den süßen Kartoffeln, Konfektstückchen und Herzen vom Strelasund definitiv schwach.

Süßer Blickfang: Cake-Topper

Wer sagt, als Cake-Topper hat man nur die Wahl zwischen Mini-Brautpaar und Holz-Schriftzug? Bei Kathrin Brockmann aus Warnemünde blüht Heiratswilligen was: In ihrem „Zuckergarten“ stellt sie Rosen, Orchideen und Lilien aus Zuckermasse her, die täuschend echt aussehen. Das beste daran: Während echte Blumen schnell verwelken, halten ihre süßen Doppelgänger Jahre. Es sei denn, man vernascht sie vorher.

Coole Kalorienbomben: Eiscreme

Völlig unverfroren tischt eine Rostocker Manufaktur Hochzeitspaaren coole Kalorienbomben auf: „Food & Ice“ zeigt, dass Vanille- und Schokoeis nicht nur in der Knusperwaffeln, sondern auch als Torte lecker sind. Damit nicht genug, die Hanseaten tischen auch cool auf. Sie versprechen Kunden und Kundinnen eine „atemberaubende Präsentation. Wir richten Ihre Eistorte auf einem von uns gestalteten Show-Wagen an und zaubern Ihnen ein unvergessliches Erlebnis mit eindrucksvollen Effekten wie Nebel, Fontänen oder Lichtelementen.“

Gastgeschenk zum Dahinschmelzen: Schokolade

Heimatverliebte Hochzeitspaare setzen auch bei Schokolade auf Produkte aus MV. Tolle Tafeln können sie bei den Chocohelden in Boltenhagen, Zingst und Kühlungsborn sogar selbst mitgestalten: Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schoki werden nach Wunsch mit Extras wie Zuckerherzen, Gewürzen oder Blüten verschönert. So bekommt jeder Hochzeitsgast ein individuelles Geschenk.

Die wohl unwiderstehlichste Versuchung seit es Schokolade in MV gibt, stellt die Manufaktur Kilian & Close in Waren/Müritz her: Iveta Kilianova und Ciarán Seán Close sortieren und rösten die Kakaobohnen selbst, conchieren die Schokolade, verfeinern sie mit Kokosblütenzucker und verarbeiten die Zutaten mit Liebe und Sorgfalt zu feinsten Schokoladentafeln. Süßes Herz, was willst du mehr?

Iveta Kilianova und Ciarán Close vor ihrem Geschäft in Waren an der Müritz. Ihre Schokoladentafeln, die sie in Waren herstellen, kaufen Kunden aus aller Welt. Quelle: Michaela Krohn

Von Antje Bernstein