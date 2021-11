Höchste Inzidenz im Norden: Kann MV noch Corona-Patienten aus anderen Ländern aufnehmen?

Schwerin

Nach Angaben von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sollen in den kommenden Tagen bis zu 45 weitere schwer kranke Covid-Patienten von den norddeutschen Bundesländern aufgenommen werden. Niedersachsen koordiniert die Aufnahme und Verteilung für Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Ob und wie viele weitere Personen MV aufnehmen wird, ist noch offen. Alexander Kujat, Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, sagt dazu: MV sei das norddeutsche Bundesland mit den höchsten Inzidenzen. Deshalb müsse genau geprüft werden, ob weitere Covid-Patienten aufgenommen werden können, wenn auch hier die Kliniken langsam vollliefen.

Lesen Sie auch Corona: Schneller Lockdown in MV für alle? Schwesig erwartet Bereich Rot plus

Grundsätzlich aber gelte, dass Solidarität in einer solchen Pandemie-Situation eine Selbstverständlichkeit sei, betonte er. Deshalb habe der Nordosten bereits vier Patienten aus Sachsen aufgenommen. Am Montag überschritt die Inzidenz in MV die 400er Marke. Dienstag lag sie leicht darunter. Wegen der hohen Hospitalisierungsrate von 8,8 (Stand Dienstag) gilt in MV die Warnstufe „Rot“. Zum Vergleich: Schleswig-Holstein liegt bei diesem entscheidenden Wert aktuell bei 3,9 Niedersachsen bei 7,7, Bremen bei 6,2 und Hamburg bei 1,6.

Aufnahmen notwendig, um andere Bundesländer zu entlasten

Diese Aufnahmen sind notwendig, da die Gesundheitssysteme mehrerer Bundesländer wegen der Corona-Lage überlastet sind und Menschen dort nicht mehr oder begrenzt aufgenommen werden können. Aus welchen Bundesländern diese Menschen kommen, war zunächst nicht bekannt. Bislang wurden 36 Personen in norddeutschen Krankenhäusern aufgenommen.

Von Martina Rathke