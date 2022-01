Santow

Die nach Angaben der Betreibers mit 238,6 Metern höchste Windenergieanlage Mecklenburg-Vorpommerns steht in Santow nördlich von Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg). Die Anlage vom Typ Nordex N149/5.X sei am Montag in Betrieb gegangen, teilte das Unternehmen Wind-Projekt am Mittwoch in Rostock mit. Dabei habe der Turm eine Höhe von 164 Metern und der Rotor einen Durchmesser von 149 Metern.

Dank dieser Größe könnten höhere Windgeschwindigkeiten in höheren Luftschichten und bei geringeren Turbulenzen ausgenutzt werden, hieß es. Mit einer installierten Nennleistung von 5,7 Megawatt erzeuge die Anlage in einem guten Windjahr mehr als 20 Millionen Kilowattstunden und könne so fast 6000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Wie Wind-Projekt weiter berichtete, wurde die Windenergieanlage bei Nordex in Rostock hergestellt sowie geliefert und errichtet.

Von RND/dpa