Mit 179 Metern Höhe ist die Spitze der Helpter Berge die höchste Erhebung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wanderung zur Spitze führt durch einen Endmoränen-Wald, in dem auch Schreiadler zu Hause sind. Ein Besuch auf dem Gipfel und bei den Bewohnern des höchstgelegenen Dorfes in MV am Fuße des Berges.