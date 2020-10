Rostock

So viele neue Fälle wurden in MV noch nie gemeldet: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag insgesamt 56 neue Corona-Infektionen im Nordosten gemeldet. Familienfeiern, Urlaub in Risikogebieten und ein Virus-Ausbruch in einer Fleischfabrik treiben die Zahlen nach oben.

Die meisten Neuinfektionen gibt es aktuell im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort ist ein Fleischwerk in Valluhn der neue Corona-Hotspot: Bereits am Freitag waren drei Personen in dem Edeka-Werk positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden, am Dienstag meldete die Kreisverwaltung dann insgesamt 16 weitere Fälle aus Valluhn. Infiziert sind acht Mitarbeiter des Fleischwerks sowie acht ihrer Familienmitglieder. Im Sommer dieses Jahres hatten sich in dem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Es folgte ein Lockdown für den Kreis Gütersloh.

Ebenfalls aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden fünf Infektionen nach einer Trauerfeier in Parchim gemeldet.

„Unsere Kollegen arbeiten am Limit“

Deutlich problematischer ist die Lage im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: Haidrun Pergande, Sprecherin der Kreisverwaltung, bestätigte 17 neue Fälle. „Es handelt sich um viele Einzelfälle, vor allem nach Familienfeiern und unter Reise-Rückkehrern.“

Noch sei das Gesundheitsamt in der Lage, die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen. Wie lange das aber noch möglich sei, könne sie derzeit nicht sagen: „Unsere Kollegen arbeiten am Limit, sie bekommen bereits Unterstützung aus anderen Ämtern“, so Pergande.

Schwesig will Gegenmaßnahmen schon bei Inzidenz von 30

Unterdessen hat sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) für ein strengeres Ampel-System in der Corona-Krise ausgesprochen. Bereits ab 30 Fällen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen sollen Städte und Landkreise Gegenmaßnahmen ergreifen. Bisher müssen sie dies erst ab 50 Fällen.

Schwesig stellt sich damit gegen den Rat von Experten: So hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung erst jüngst gefordert, dass die Corona-Ampel erst ab 150 Fällen je 100 000 Einwohner auf Rot springen solle. Vorher sein strengere Regeln nicht notwendig.

